Werner Härlen ist neuer Leiter des Kriminalkommissariats Heidenheim

Der bisherige Leiter der Heidenheimer Kriminalpolizei, Erster Kriminalhauptkommissar Rainer Fritz, wurde offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde seinem Nachfolger, dem Ersten Kriminalhauptkommissar Werner Härlen, die Leitung des Kriminalkommissariats zum 1. August übertragen.

Rainer Fritz leitete die Heidenheimer Kripo mit ihren 20 Mitarbeitern seit 2014. In seine Zuständigkeit fielen also unter anderem der Rockermord auf offener Straße im Jahr 2016 oder der Mehrfachmord in Sontheim im vergangenen Jahr. Für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit dankte ihm Polizeipräsident Bernhard Weber und würdigte auch seine angenehme Art im Umgang mit seinem Team: „Für Sie stand stets der Mensch im Vordergrund. Ein gut funktionierendes und motiviertes Team ist maßgeblich für solch großartige Ermittlungserfolge.“

Der neue Leiter, Werner Härlen, war zuletzt als Fitz’ Stellvertreter tätig und hat in unterschiedlichen Dezernaten sowie in leitenden Funktionen in Sonderkommissionen und Ermittlungsgruppen vielfältige Erfahrungen gesammelt. „Auch Jahre zuvor haben sie schon oft Verantwortung übernommen und mit ihrer Kompetenz sind sie ohne Zweifel ein geeigneter Nachfolger“, so der Präsident.