Werner Frank bleibt an der Spitze der MIT Ostalb

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU Ostalb (MIT) haben Vorstandswahlen auf der Agenda gestanden. Dabei wurde Vorsitzender Werner Frank einstimmig in seinem Amt bestätigt.

In seiner Begrüßung betonte Frank, dass die MIT in der Öffentlichkeit verstärkt als Bindeglied zur Politik wahrgenommen werde. Als wichtige Termine nannte der Vorsitzende den anstehenden Bezirksmittelstandstag am 9. Juni in Ruppertshofen sowie den Landesmittelstandstag am 19./20.Oktober 2018 in Rust.

Der umfangreiche Bericht des Schriftführers Thomas Dörr spiegelte anschließend die vielen Aktivitäten der MIT auf Kreisebene wider. Darunter unter anderem Betriebsführungen bei der Firma Kessler & Co. in Abtsgmünd und bei der Firma Rettenmaier & Söhne in Rosenberg, bei denen aufgezeigt wurde, wie wichtig, die weltweite Vernetzung von erfolgreichen mittelständischen Unternehmen mittlerweile ist.

IHK-Zwangsmitgliedschaft war zuletzt ein Thema

Weiter erinnerte Dörr an eine Podiumsdiskussion zum Thema Öffentlichen Personennahverkehr in der Jägerhalle in Ruppertshofen. Gemeinsam mit der MIT Nordwürttemberg hatte die MIT-Ostalb in diesem Rahmen das Nahverkehrskonzept für den Ostalbkreis zu Diskussion gestellt. Ein weiteres Thema, was die MIT Ostalb, im vergangenen Jahr beschäftigt hatte, sei die Zwangsmitgliedschaft mit Pflichtbeiträgen bei den IHK´s und den Handwerkskammern gewesen. Zwar habe das Bundesverfassunggericht mit Beschluss vom 12. Juli 2017 die Verfassungsbeschwerden gegen die Beitragspflicht an die IHKs abgelehnt und damit den Kammerzwang bestätigt. Dennoch wehrten sich viele Unternehmer, auch auf der Ostalb, gegen den Zwangsbeitrag, der nach überwiegender Meinung der MIT-Mitglieder nur dann gerechtfertigt ist, wenn auch tatsächlich Leistungen in Anspruch genommen werden.

Gewürdigt wurde anschließend der Kreisvorsitzende Werner Frank, der vor kurzem seinen 70.Geburtstag feiern konnte. Er wurde „als Mann der klaren Worte“ für seine besondere Verdienste und langjährige Funktionärstätigkeit in der CDU von CDU-Staatssekretär Norbert Barthle ausgezeichnet.

Schatzmeister German Binz berichtete von einer solide Kassenlage; ihm wurde von den beiden Kassenprüfer Jürgen Wanner und Reiner Schenk eine einwandfreie Kassenführung.

Abgeordneter Winfried Mack berichtete aus seiner politischen Arbeit im Landtag von Baden-Württemberg, hinterfragte dabei durchaus kritisch Strömungen innerhalb der Bundes-CDU. Er nahm die Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger auf, die Links- und Rechtsbewegungen innerhalb der politischen Landschaft mit zunehmender Sorge beobachten würden.

Die Vorstandswahlen brachten das folgende Ergebnis: Vorsitzender Werner Frank, stellvertretender Vorsitzender Thomas Dörr, zweiter stellvertretender Vorsitzender Felix Schneider, Schriftführer Thomas Dörr, Kassier German Binz, Kassenprüfer Reiner Schenk und Jürgen Wanner. Als Ausschussmitglieder wurden gewählt: Martin Wiedemann, Gertrud Binz, Günther Gerold, Horst Schurr, Gerhard Rieg, Paul Kling, Jürgen Wanner und Manfred Nuding.

Als Delegierte für den Bezirksmittelstandstag am 9. Juni in Ruppertshofen und für den Landesmittelstandstag am 19. und 20. Oktober in Rust wurden einstimmig gewählt: Gertrud Binz, Thomas Dörr, Jürgen Wanner, Günther Gerold, Manfred Nuding. Für den Landesmittelstandstag wurden gewählt: Werner Frank (Mitglied im Landesvorstand), Gertrud Binz, Thomas Dörr und Jürgen Wanner.

MIT vergibt erstmals Ehrenmitgliedschaften

Martin Bieg, Inhaber des Gasthofs Liederhalle in Aalen-Hofen, erhielt im Rahmen der Versammlung aus den Händen von Winfried Mack für 25-jährige Mitgliedschaft in der MIT die Ehrennadel in Gold mit Urkunde.

Die Versammlung beschloss erstmals in der Geschichte der Ostalb-MIT die Ehrenmitgliedschaft für die langjährigen Mitglieder Franz Schenk und Manfred Schneider, die sich mit großem Engagement um die MIT verdient gemacht haben.