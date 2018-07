Werbung für den Turnsport

Turnen ist langweilig – von wegen. Wer die Eröffnungsshow des Landeskinderturnfests auf dem Aalener Sparkassenplatz verfolgt hat, der hat einen Eindruck davon bekommen, wie vielfältig dieser Sport sein kann. Mit Showeinlagen des MTV Aalen, des TSV Wasseralfingen oder der Ballettgruppe der Aalener Musikschule garniert wurde das Fest am Freitagabend offiziell eröffnet. Drei Tage lang werden nun rund 5000 Kinder die Sportstadt Aalen ihre Heimat nennen.

Zum zweiten Mal ist die Stadt Aalen Ausrichter des Landeskinderturnfestes, aber dieses Mal ist es „so kunterbunt und fröhlich wie nie“. Davon ist nicht nur Radio 7-Moderator Ralph Hamann überzeugt. Nein, auch Oberbürgermeister Thilo Rentschler freut sich, dass sich „die Sportstadt Aalen nun drei Tage lang von ihrer besten Seiten zeigen kann und darf“. „Schon am morgen sind die Kinder an der Fassade des Rathauses hochgeklettert. Nun geht es los und das ist wunderbar“, so Rentschler weiter. Den Auftakt zu einer fast einstündigen Countdown-Show machten auf dem proppenvollen Sparkassenplatz dabei die Showtänzer vom MTV Aalen.

Die preisgekrönte STB-Showtanzgruppe des Jahres „Choice Acrobatic Bewitched“ entführte die Teilnehmer des Landeskindertunfests dabei in die Welt von „Die Schöne und das Biest“. „Wir haben den Zuschlag für das Landeskinderturnfest schon zum vierten Mal erhalten, das freut uns“, sagt Karlheinz Rößler vom Turngau Ostwürttemberg und fügt an: „Wir wollen auch dieses Mal unser bestes geben.“ Nach 17 Jahren ist das „Werbefestival des Turnsports“ wieder zu Gast in Aalen und bereits an diesem Samstag starten die ersten Wettkämpfe. Darunter sind auch die Leichtathletik-Wettkämpfe der Menschen mit und ohne Behinderung im Stadion des SSV Aalen.

Als Abordnung durften die Pezziball-Trommler der BVSG Ellwangen zeigen, dass sie den Sparkassenplatz rocken können. Mit dem Hit „We will rock you“ steckten sie auch die anwesenden Kinder, Helfer und Gäste an. Rund 650 ehrenamtliche Helfer sorgen für den reibungslosen Ablauf beim Landeskinderturnfest und wenn „Not am Mann ist“, dann packt auch der Jugendvorsitzende René Mall mit an. „Das ist genau der Spirit, der das Landeskinderturnfest ausmacht, und so etwas habe ich bei noch keinem anderen Event erlebt.“ Das Fest des Turnsports vereint dabei aber nicht nur die Bewegung, auch das Miteinander und Kennenlernen spielen eine große Rollen. Die Kinder kommen dabei nämlich längst nicht nur aus den umliegenden Städten, sondern beispielsweise auch aus Bayern.

Keraamika elektrisiert

Mit den größten Applaus bekam die junge Nachwuchsgruppe der Tanzschule Keraamika, die sich mit dem sogenannten Urban-Dance längst einen Namen gemacht hat. Die ganze Bandbreite des Sport bildete in einem Auftritt die Kindersportschule des MTV Aalen (KISS) ab. Ohne große Spezialisierung erhalten die Kinder hier die Möglichkeit, sich im Turnen an Geräten, Akrobatik oder dem Ballsport zu versuchen. Für die Elemente der rhythmischen Sportgymnastik sorgten dann noch die Nachwuchssportler von Rhythm & Dance des MTV Aalen.

Bevor mit der großen Konfettikanone und dem Countdown unter der Anleitung von OB Thilo Rentschler das Landeskinderturnfest nach einer Stunde Show schließlich offiziell eröffnet wurde.

„Wir haben alles vorbereitet, gemeinsam mit den Helfern und der Stadt. Nun freue ich mich über einen mit blauen Turnfest-T-Shirts gefüllten Sparkassenplatz und spannende Wettkämpfe“, sagt die Vizepräsidentin des Schwäbischen Turnerbundes, Michaela Netzer-Voit. Man kann nur hoffen, dass die Kinder genug Kraftreserven mitgebracht haben, denn nach der offiziellen Eröffnung heizte die Radio 7-Show den Teilnehmern noch mächtig ein. Trotz allem stehen ab 8.30 Uhr an diesem Samstag allerdings die ersten Wettkämpfe auf dem Programm.