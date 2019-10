Wer will fleißige Handwerker sehn’

Der Biber, der eifrig und fleißig seinen Damm in den Bächen baut, die Nachbarin, die am liebsten Socken strickt, Ameisen, die ein Vielfaches von ihrem Körpergewicht tragen oder Bauarbeiter, die die Straßen in der Region sanieren – fleißige Handwerker gibt es im Ostalbkreis viele. Diese wollen die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ auf der nächsten Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 28. Oktober, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.