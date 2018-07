Wer spielt, verraten auch die Werte

Belastungssteuerung - im modernen Fußball ein wichtiger Baustein. So wichtig, dass sie Argirios Giannikis in diesen Tagen besonders im Auge hat. Bei jedem Beobachter und Fan des VfR Aalen steigt zwar in diesen Tagen auch die Spannung, welche Startelf der Neu-Trainer des Fußball-Drittligisten bei der Generalprobe gegen den Zweitligisten Holstein Kiel an diesem Samstag um 12 Uhr aufs Feld schickt, und ob sie ein Fingerzeig für den Saisonstart eine Woche darauf ist. Doch der Coach hat Werte im Blick. Fitnesswerte der Spieler. Wie fit sind sie? Oder wie übermüdet?

Auch das entscheidet, wer in dem letzten Test im Rahmen der Saisoneröffnung in der Ostalb Arena aufläuft. „Wir steuern auch die Belastung“, erklärt Fußballlehrer Giannikis, er sieht anhand der Werte zum Beispiel die Laufintensität seiner Schützlinge im Training. Wer ausgepowert ist, bringt freilich im Spiel nicht viel. Die Verletztenliste hat sich aber deutlich verkürzt. Die zuletzt angeschlagenen Royal-Dominique Fennell, Luca Schnellbacher und Marian Sarr waren am Donnerstag wieder bereit, nur Noah Feil wird wegen einer Zahnbehandlung fehlen gegen Kiel.

Ein Gegner, der fordert

Die Mannschaft die auf den Platz geschickt wird, soll gegen einen „Gegner, der uns fordert“ ihre Abläufe weiter einstudieren. Der Trainer arbeitete in den Einheiten in den vergangenen Tagen vermehrt an der Defensive, aber auch an der Offensive. „Wir wollen sehen: Was klappt gut, was nicht?“ Gegen die unterklassigen Gegner in den sieben Testspielen steht eine Bilanz von 44:3-Toren - freilich gegen Mannschaften, die maximal Regionalliga-Niveau (VfB Stuttgart II) besaßen.

Dennoch sieht Giannikis nach diesen Spielen schon viel, was sein Team geleistet hat neben der Treffer-Ausbeute. „Man muss sich auch die Chancen herausspielen“, sagt der Coach - mit dem Hinweis dass es noch mehr Möglichkeiten auf Treffer gab.

Das offensive Spiel, mit im Optimalfall hohem Tempo, war schon gut zu sehen. Aber der VfR hat es auch hinbekommen, nicht zu viele Tore zu fangen - auch gelungen, die Dreierkette stand, wie jüngst gegen den Oberligisten Stuttgarter Kickers oder eben VfB II sicher. „Jetzt gilt es auf hohem Tempo“, macht Giannikis klar.

Die Kieler bringen, nach ihrer verpassten Bundesliga-Relegation gegen den VfL Wolfsburg, eine wie die Aalener veränderte Mannschaft mit. Im Trainingslager in Österreich studierte das Team von neuen Trainer Tim Walter seine Abläufe weiter ein. „Ich bin gespannt, wie wir das lösen“, sagt Giannikis vor dem Duell mit dem klassenhöheren Konkurrenten. Bei allen Gedanken um die Generalprobe sagt er aber: „Die Saison ist wichtig“. Und deshalb auch die Belastungssteuerung, vor dem Saisonstart am 28. Juli, 14 Uhr, gegen den SV Wehen Wiesbaden.