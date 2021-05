Wer soll da im Erdoffice vernünftig wachsen? (K)eine Ode an das Lamentieren

Homeoffice bedeutet, dass das Auto nur noch selten bewegt wird. Homeoffice bedeutet aber auch, dass man mal eben schnell was erledigen kann. (In der Pause. Natürlich, Chef.) Und, dass der Paketzusteller zwar klingelt, man sich aber gar nicht hätte zu beeilen brauchen. Sendung steht vor der Tür, Lieferauto fährt weg. Danke, will man rufen. Hebt stellvertretend den Daumen. Ein Lächeln für den Davonbrausenden. Zu früh.

Diese Kolumne soll nicht zur Ode an das Lamentieren verkommen. Vielleicht aber zu einer kleinen Therapiestunde. Das Erlebte herauszubrüllen würde die Nachbarn stören. Herausschreiben aber geht, das stört nur die Leser. Denn (Häußlers) Homeoffice bedeutet auch, völlige Narrenfreiheit bei grenzenloser Themenqual. (Freiheit nur in der Pause. Natürlich, Chef.) Seit der Corona-Krise entdecken immer mehr Menschen ihren Garten neu oder wissen ihn mehr zu schätzen. Zwar macht das viel Arbeit, ist aber oft schöner als drinnen – wenn denn das große Ganze mitspielt.

Zurzeit spielt es Pingpong, das große Ganze. Großes Kino, wenn der Himmel zwischen hellem zu besorgniserregend dunklem Blau wechselt. Zwischen Sturm und Lüftchen. Regen und brennender Sonne. Wer soll sich da konzentrieren können, im Homeoffice, direkt am Fenster. Geschweige denn vernünftig wachsen, im Erdoffice, direkt im Garten.

Der Jüngste soll die Kolumne anführen. Das wollte der Chef so. Hat er jetzt davon. (Foto: David Weinert/Timo Lämmerhirt)

Die Pflanzen, sie lassen hängen, was es noch hängenzulassen gibt. Der Gärtner hängt gleich mit. Allerdings vorerst nur durch. Wenn er nach zwar nur kurzem, aber heftigem Schauer mit Sturmböen wagt zu schauen, was übrig ist. Da draußen. Im Garten. Ist ja nicht weit. Von drinnen. Dem Homeoffice. (Nur kurz. Ehrlich, Chef.)

Damit es den Köpfen im Sommer nicht so geht wie dem Gepflanzten zurzeit, ist Schutz nötig. Ein Schirm wird geklickt und soll collected werden, denn ausgelassenes Shopping ist zurzeit nicht drin, meeten dauert zu lange – ist ja nur die Mittagspause (Hand aufs Herz, Chef). Anglizismen sind zwar nicht die Frucht des Corona-Gärtchens, stehen seither aber wieder in voller Blüte.

Das Auto hingegen, das wegen Homeoffice in der Garage Moos ansetzt, macht beim Starten Geräusche, als sei es überrascht, gebraucht zu werden. Dann folgt erneut – außerhalb der Garage – das große Ganze und davon eine ganze Menge. Hagel. Drei Minuten unerbittlicher Hagel. Genau jetzt. Die eisigen Geschosse dengeln auf das Blech, dass beim Auto der Wunsch nach Homeoffice laut wird. Auch der Fahrer sehnt sich.

Die Rede ist vom Paketautofahrer. Er sehnt sich nach einer anderen Adresse, der Abwechslung wegen. Muss er nämlich erneut ein Paket zustellen, da der Inhalt des ersten zerbrochen gewesen ist. Weil er es hochkant nach eiligem Klingeln mit integrierter Flucht vor die Tür gestellt hat. Es wackelte noch, als er mit Daumen hoch das verfrühte Lächeln kassierte. Ein Hinweispfeil für „oben“? Eher Angebot als Anweisung. Angeboten wurde auch vom Hersteller Ersatz. Es klingelt, das Paket steht hochkant vor der Tür, wackelt noch.

Der Inhalt: zerbrochen. Die Stimmung: verhagelt. Zeit erneut für den Daumen. Und alle anderen Finger. Die sind dann doch nötig für die E-Mail, die folgt. Nach Feierabend. Natürlich, Chef.