Wer hat euch ins Gehirn gemuffigelt? Vorsicht vor rechteckigen Trophäen

Wer hat euch eigentlich in den Kopf gemuffigelt? Schmierfinken haben selbige in Niederalfingen besprüht, unverschämte Diebe acht! Hydraulikschläuche in Ellenberg mitgehen lassen. Doch die Hammermeldung kommt erst noch: In der Tartanbahn der Lauchheimer Deutsch-Orden-Schule prangt ein Loch.

Nicht irgendein Loch. Unbekannte haben dort ein etwa zehn auf 20 Zentimeter großes Stück herausgeschnitten. Als Erinnerung an miserable Leistungen bei den Bundesjugendspielen? Als Türstopper? Kopfkissen? Ist das Corona-Langeweile oder muss sich die Gesellschaft ernsthaft Sorgen machen? Laut sicherer Quellen verstehen etliche Leser diese Kolumne nicht. Diese Kolumne versteht allerdings auch etliches nicht, was sich da draußen so abspielt. Quitt? Einverstanden.

Mehr Verständnis bei völliger Unverständlichkeit. Teil V von Häußlers Homeoffice. (Foto: Lämmerhirt/Weinert)

Vom Wetter angefangen über Angriffe auf Rettungskräfte und zu guter Letzt Ärger über die Kommunen, die das tun, was sie sonst auch immer tun: kontrollieren, ob Recht und Gesetz eingehalten werden. Jüngst entlud sich Häme, Spott und Verachtung wegen einer Meldung, dass das Ordnungsamt am Vatertag einen Blick darauf wirft, dass nicht zu viele Menschen aufeinandertreffen. „Sollen sich doch selbst kontrollieren.“ Oder: „Ihr müsst nur laufen, denn dafür sind die zu faul.“ Verständliche Unverständnis? Eher nicht. Das Geschriebene hier hoffentlich ausnahmsweise ausgenommen.

Virus-Rebellen, vereinigt euch. Mit dem Bollerwagen gegen das System. Bei zehn Grad und Dauerregen für Freiheit und Demokratie – wo sonst wahrscheinlich die Mehrheit zu Hause geblieben wäre, wird hier ein „Jetzt erst recht“ zelebriert. Contra statt Corona. Schnupfen statt Schlafschafe.

Zu Stoppen werden die mit modernen Hydraulikschläuchen ausgestatteten Wagen wahrscheinlich ohnehin nicht sein. Keine Chance also für das patrouillierende Ordnungsamt, das besser auf den Tartanbahnen die eigene Fitness verbessert hätte. Doch Vorsicht Stolperfalle. Ebenso vor Vorverurteilung. Nicht jeder wandernde „Vater“ gehört zur herausgestellten Gruppe. Sie erkennen die Einschlägigen an ihren Trophäen. Vermutlich zehn auf 20 Zentimeter groß.