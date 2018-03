„Wer etwas erreichen will, bekommt bei Mapal die Chance“

Sein Bauchgefühl hat Jochen Schmidt nicht betrogen: Vier Zusagen erhielt er, nachdem er sich um einen Ausbildungsplatz beworben hatte. Die erste kam von der Firma Mapal. Schmidt schlug sofort ein. Und landete damit den Treffer seines Lebens. Denn bei Mapal sollte er eine Bilderbuchkarriere hinlegen. Heute ist der 42-jährige Produktmanager im Bereich Spanntechnik. Und sagt: „Wer etwas erreichen und gestalten will, der bekommt bei Mapal die Chance und die Gelegenheit!“

Wenn Schmidt erzählt, dass er gerne im Unternehmen arbeitet, dann nimmt man ihm das ab. Denn er strahlt Zufriedenheit aus und spricht begeistert über sein „Geschäft“. So sehr, dass ihm Freunde und Bekannte immer wieder bestätigen: „Man merkt, dass Du gerne bei Mapal bist!“

Sich mit dem Unternehmen identifizieren und für „seine“ Firma brennen kann er, weil er sich in ihren Werten wiederfindet, sagt der bekennende Familienmensch. Schmidt: „Mapal ist ein Familienunternehmen, in dem es ein gutes Miteinander, auch mit den Kunden, gibt, in dem ein guter Umgangston gepflegt wird. Hier wird man respektiert, kann erfolgreich arbeiten und sich weiterentwickeln.“

Damals ein Geheimtipp

Genau dies hat Jochen Schmidt getan. In Aalen geboren, in Bopfingen-Trochtelfingen aufgewachsen, hat er die Realschule absolviert und sich 1992 auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz gemacht. Von Mapal – die Firma war damals noch so etwas wie ein Geheimtipp – kam die erste von vier Zusagen und so hat er sich sofort für dieses Unternehmen entschieden.

Er machte eine dreieinhalbjährige Lehre als Mechaniker und war danach zwei Jahre als Springer in der Produktion, wo er unter anderem Werkzeuge selbst herstellte. Danach ging er für zwei Jahre als Fertigungssteuerer in die Arbeitsvorbereitung. In dieser Zeit lernte Schmidt wie die Firma funktioniert und baute sich ein Netzwerk auf. Der nächste Schritt war der Wechsel in den Technischen Vertriebsinnendienst. Dort betreute er unter anderem Großkunden im süddeutschen Raum zusammen mit dem Außendienst.

Am 15. Dezember 2009, an diesen Tag erinnert er sich noch genau, bot ihm Dieter Kress an, als Produktmanager die Leitung eines dreiköpfigen Teams zu übernehmen. Schmidt empfand das als große Ehre und griff zu. 2013 der nächste Schritt auf der Karriereleiter: die Fertigungsleitung in der Spanntechnik. Besonders stolz macht Schmidt die positive Entwicklung seines jungen Teams, zu dem mittlerweile acht Mitarbeiter im Produktmanagement und 35 in der Fertigung gehören.

Das alles ist Schmidt aber nicht einfach so in den Schoß gefallen. Er hat sich ständig weitergebildet, sowohl im technischen als auch im betriebswirtschaftlichen Bereich. Und er hat am firmeninternen Förderprogramm mitgemacht. Dazu gehörten zum Beispiel Schulungen in Projektmanagement und Rhetorik.