Eine echt schwäbisch Aktion haben sich Tobias Funk und Wolfgang Schieber da ausgedacht: Wer einkauft, parkt gratis. So könnte man das gemeinsame Vorhaben der Aalener Geschäfte am Spritzenhaus und der Stadtwerke in einem Satz beschreiben.

Den ganzen Februar über können Kunden, die für mindestens 25 Euro in einem der teilnehmenden Geschäfte einkaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, am gleichen Tag gratis in der Tiefgarage am Spritzenhausplatz parken.

Initiiert von Wolfgang Schieber, Inhaber des gleichnamigen Cafés, und Tobias Funk vom gleichnamigen Modehaus will man auf die umgebaute Tiefgarage, die vor Kurzem nach einjähriger Bauzeit wieder eröffnet wurde, aufmerksam machen. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es dauert einige Zeit, bis man diese Parkmöglichkeit wieder ,auf dem Schirm’ hat, sagt Funk. Diese Zeit wolle man so verkürzen. Zudem reduziere man so die „Eintritsgebühr nach Aalen“, also die Parkkosten. Auch wollen anliegenden Geschäfte und Dienstleister mit der neuen Tiefgarage identifiziert werden, sagt Wolfgang Weiß, Geschäftsführer der Aalener Stadtwerke. Wolfgang Schieber und Tobias Funk freuen sich besonders, dass alle Anlieger mit soviel Zuspruch an der Aktion teilnehmen.

Und so funktionierts: Wer in den teilnehmenden Geschäften für über 25 Euro einkauft bekommt, lässt seinen Parkcoin im Laden entwerten und kann an diesem Tag, maximal elf Stunden, kostenfrei parken.

Die Kosten für die Aktion teilen sich die Stadtwerke und die teilnehmenden Händler zu gleichen Teilen. „Wir rechnen mit etwa 1000 bis 2000 Euro Kosten für die Stadtwerke“, sagt Wolfgang Weiß. Das seien überschaubare Kosten für so eine tolle Aktion. Übrigens laut Tobias Funk ein einzigartiges Projekt. „Ich kenne deutschlandweit keine Stadt oder einen Händlerkollegen, wo so etwas schon einmal gemacht wurde“, sagt er. Das gibt es eben nur in Schwaben.