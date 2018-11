Die TSG-Nikoläuse sind auch in diesem Jahr wieder unterwegs. Wer für seine private Nikolausfeier am 5., 6. oder 7. Dezember in Aalen oder der näheren Umgebung noch einen Nikolaus braucht, kann diesen jetzt samt Knecht Ruprecht buchen. Die Aktion wird durchgeführt von den Sauerbachnarren der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Buchung und weitere Informationen unter Telefon 0176 / 54715483.