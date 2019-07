Wenzel hört nach 25 Jahren auf

Im Rahmen des Ehrungsabends ist Heidrun Wenzel nach fast 25 Jahren als Kreisbereitschaftsleiterin des DRK-Kreisverbands Aalen feierlich verabschiedet worden.

Nach einem Erste-Hilfe-Kurs beim DRK-Kreisverband Aalen trat Heidrun Wenzel 1978 in die Bereitschaft Aalen ein. Mit ihren damals 16 Jahren war sie eine der Jüngsten in der Bereitschaft. Mädchen und Frauen waren generell noch sehr selten in den Bereitschaften zu finden. Nach einer Sanitätsausbildung, dem Rettungshelfer-Lehrgang und unterschiedlichen Ausbildungen im Bereich Leitung und Führung von Rotkreuzgemeinschaften war Wenzel von 1986 bis 1987 Bereitschaftsleiterin der Bereitschaft Aalen. 1995 wurde sie Kreisbereitschaftsleiterin und vertrat damit die Bereitschaften des DRK-Kreisverbandes Aalen auf Landesebene, koordinierte die Führungskräfteausbildung auf Kreisebene und war Mitglied des Präsidiums des DRK-Kreisverbandes. All dies leistete Heidrun Wenzel ehrenamtlich.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich Heidrun Wenzel von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. „Der Weg muss frei gemacht werden für die neue Generation“, sagte sie und wünschte Philipp Schappacher, Nicole Sorge und Mike Mann, der neuen Kreisbereitschaftsleitung des DRK-Kreisverbandes Aalen, viel Erfolg bei ihrer Arbeit.