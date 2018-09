Ein komplett eingerichtetes Wohnzimmer unter der Loggia auf dem Wasseralfinger Stefansplatz zieht derzeit die Blicke auf sich. „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“, steht auf einem Banner auf einer der Wände. Und man muss gedanklich ergänzen: ein bezahlbares Zuhause. Denn genau darum geht es bei dieser Caritas-Aktion, bei der sich der Caritas-Ausschuss der Wasseralfinger Kirchengemeinde Sankt Stephanus ohne zu zögern mit eingeklinkt hat: nämlich sich gemeinsam für bezahlbaren Wohnraum stark zu machen.

Im Wohnzimmer auf dem Stefansplatz entdeckt man außer Couchgarnitur, Sofatischchen, Fernseher und Sideboard noch viel mehr: Kinderspielzeug auf dem Boden etwa oder einen Computer in einer Ecke. „Der Aufbau soll zeigen, dass gerade Familien oft einen viel zu beengten Wohnraum haben“, sagt Daniela Grimm, Gemeindereferentin der Kirchengemeinde. In vielen Familien müsse sich deshalb alles auf engstem Raum abspielen: wohnen, arbeiten, spielen.

Es geht auch um Kinderarmut

Bezahlbarer Wohnraum, gerade für Familien, ist auch in Aalen und im ganzen Ostalbkreis sehr knapp, sind sich Grimm und Inga Eitle von der Caritas Ost-Württemberg einig. Eitle betreut dort die kirchliche Wohnraumoffensive im Ostalbkreis, die sich auch als Teil der im Frühjahr vom Kreistag auf den Weg gebrachten Wohnraumoffensive der Landkreisverwaltung sieht. Was auch zu der Kampagne des Deutschen Caritasverbandes passt eben unter dem Motto „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“. Und zum Thema der diesjährigen Caritas-Woche: „Mach Dich stark – Kinderarmut wohnt nebenan“.

Denn man müsse, so sagt Grimm, die Gesamtsituation ins Bewusstsein rücken: Nicht nur, dass es für Familien wenig genügend großen, bezahlbaren Wohnraum gebe und vor allem bei der Wohnungssuche eine manchmal regelrecht negative Stimmung gegen Familien und Kinder herrsche – viele Familien mit Kindern könnten sich heute auch viele andere Dinge gar nicht mehr leisten, die früher normal gewesen seien.

Viel Wohnraum steht leer

Dem gegenüber gebe es auch in Aalen und im ganzen Kreis viel leer stehenden Wohnraum, nicht selten in einer Größe, die eine Familie leicht bewohnen könnte, sagt Eitle weiter. Manchmal, so ergänzt Grimm, hätten Wohnungsinhaber einfach schon schlechte Erfahrungen mit Mietern gemacht und scheuten sich deshalb vor einer Neuvermietung. Manchmal sei ihnen aber einfach auch gar nicht bewusst, wie viel Hilfe gerade sie mit dem Angebot ihrer leer stehenden Wohnung leisten könnten.

Auf all das will das Zimmer unter der Wasseralfinger Loggia noch bis zum kommenden Montag aufmerksam machen. „Denn wer auf Dauer nicht den richtigen Wohnraum findet, muss am Ende auf der Straße wohnen“, erklärt Grimm auch diesen mahnenden Aspekt der Szenerie auf dem Stefansplatz. Der Aufbau will Anlass zum Nachdenken und zum Handeln geben, möglicherweise auch für viele Gespräche, wie Grimm hofft. Angesprochen worden sei sie auf die Installation jedenfalls in den vergangenen zwei Tagen schon reichlich.