Wenn sich Theater und Realität treffen

Hinter Siegfried Hopp und seinem Team liegen die 30. Ostalb-Spiel- & Theatertage. Es war Hopps letztes Amateurtheaterfestival in Aalen, er wechselt aus familiären Gründen nach München. Über den besonderen „Spirit“ des Aalener Festivals und seine Geschichte hat sich unser Kulturredakteur Ansgar König mit Hopp im Theater auf der Aal, dem Spielort der Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb (STOA), unterhalten. Nicht ganz zufällig liegt das Gästebuch auf dem Tisch: „Wahnsinn, berührend, fesselnd“, hat das Düsseldorfer Theater Tortuga darin hinterlassen, „von der ersten Sekunde bis zur letzten – so was Irres, Dolles.“

Herr Hopp, was macht den besonderen Reiz des Aalener Amateurtheaterfestivals aus?

Auch aus meiner Sicht war es wieder sensationell. Zwei neue Gruppen, wir probieren ja gerne etwas Neues aus, aber wir können uns auch auf stabile Größen verlassen. Neu waren das Theater FunDaMental aus Brühl in Nordrhein-Westfalen und das Theater Tortuga aus Düsseldorf. Mit den stabilen Größen meine ich zum Beispiel die Theater-AG des Heubacher Rosenstein-Gymnasiums oder die Gruppen der Lebenshilfe Aalen, Lachyoga und Knallerbsen. Diesmal war die Lachyoga mit „Gegen den Strich“ dabei. Diese Mischung macht’s. Auf der einen Seite die Düsseldorfer Amateurgruppe mit einer professionellen einstündigen Version des Parzival, aber auch die gelebte Inklusion der Lebenshilfe.

Theater bedeutet für das Festival ja mehr als nur spielen.

Ja, zum einen bieten wir Workshops rund ums Theater an. Diesmal waren es drei, die sich mit Stimme, mit Improvisation, mit Bewegungstheater und dem Geschichten erzählen ohne Worte beschäftigt haben. Zum anderen ist uns die Nachbereitung sehr wichtig. Wir spielen nicht nur, wir reden hinterher auch darüber. Und das alles inklusiv. Mir waren in meinen fünf Jahren drei Dinge wichtig: Das Festival soll Generationen übergreifend, überregional und für alle Menschen offen sein, kulturelle Vielfalt. Wir sind eine Plattform, kein geschlossenes Festival. Amateurtheater aus ganz Deutschland können ihre Produktionen mal vor einem ganz anderen Publikum zeigen.

Was hat sich in den vergangenen fünf Jahren alles verändert?

Zunächst einmal zu dem, was sich nicht verändert hat: Wir haben die dauerhafte Unterstützung der Stadt Aalen, des Aalener Stadttheaters und das Landesverbands Amateurtheater. Dafür bin ich sehr dankbar. Das Festival ist in den vergangenen fünf Jahren gewachsen, aber gestaltbar geblieben. Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden. Wir haben zum Beispiel das Haus der Jugend als Festivalzentrum, als Basisstation, etabliert. Hier können die Teilnehmer reden, diskutieren, sich treffen und austauschen ohne das andere Gruppen beim Proben oder Spielen gestört werden.

Das klingt alles nach einem großen personellen Aufwand.

Wir stemmen das ganze Festival mit zehn ehrenamtlichen Helfern und mir als Hauptamtlichem und mit drei Workshopleitern. Einer der Helfer reist sogar jedes Jahr extra aus Hamburg an. Wir haben gut 60 Teilnehmer, die irgendwo schlafen, die was essen und trinken wollen. Alle Auswärtigen übernachten in der Thomas-Zander-Halle. Da bleiben die Gruppen nicht immer unter sich, und das ist durchaus gewollt.

Was hat Ihnen diesmal besonders gefallen?

Zum zweiten Mal haben wir es geschafft, mit den Gruppen Open Air in die Innenstadt zu gehen. Für die Heubacher Gruppe um Dieter Hahn war dies eine Premiere, die die jungen Spieler toll gemeistert haben. Sie ließen sich auch von einem Regenguss oder von einem vorbeifahrenden Taxi nicht aus der Ruhe bringen, sondern haben solche Dinge ins Spiel mit eingebaut. Da trafen Theater und Realität aufeinander.

Wie ist die Altersstruktur?

Ich würde sagen: stabil gemischt. Die Teilnehmer müssen allerdings über 14 sein, denn schließlich enden manche Vorstellungen erst nach 22 Uhr.

Es war Ihr letztes Festival in Aalen. Wird es eine 31. Ausgabe geben?

Davon gehe ich fest aus. Für die STOA sind die Ostalb-Spiel- & Theatertage ein wichtiges Standbein. Im Vorstand höre ich nur ein klares „Ja“. Für mich war die Überlagerung von Sozialem und Theaterspiel immer ein sehr interessantes Reibungsfeld.

Siegfried Hopp

Aus einer VHS-Theatergruppe heraus gründete 1986 der Theaterpädagoge Eberhard Schweizer die Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb (STOA). Ein Jahr später fand das erste Festival statt, damals noch als Ostalb-Spieltage. Seit 2015 leitet der doppelt diplomierte Theater- und Sozialpädagoge Siegfried Hopp (Foto: Archiv) als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der STOA Theater und Festival. Der 46-Jährige geht aus familiären Gründen zurück nach München, denn seine Tochter kommt in die Schule. In München will er zwar sozialpädagogisch tätig sein, aber er will auch kulturpädagogisch aktiv bleiben. „Ich habe die Zeit in Aalen sehr genossen“, sagt Hopp.