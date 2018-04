Wenn schon Seilbahn, dann aufs Härtsfeld...

Einstimmig hat nun auch der Aalener Gemeinderat die Auslobung eines Ideen- und Realisierungswettbewerbs für das Union-Areal und den Bereich Aalen-Süd beschlossen. Er soll sich zum einen auf den Neubau eines zweiten Dienstsitzes für das Landratsamt auf einem Teil des Union-Geländes beziehen, zum anderen die städtebauliche Weiterentwicklung des restlichen Union-Geländes und der gegenüberliegenden Fläche an der Wilhelm-Merz-Straße aufzeigen.

Die Freude, das seit Jahrzehnten im Dornröschenschlaf liegende Union-Areal nun entwickeln zu können, zog sich durch alle Äußerungen aus den Fraktionen. Ob mit oder ohne Kabinenseilbahn, wie scherzhaft angemerkt wurde in Anlehnung an eine am Dienstag im Kreistag gefallene Äußerung von Grünen-Kreisrat Walter Haveman (wir haben berichtet). „Was dem einen sein Steg, ist dem andern seine Seilbahn“, griff im Gemeinderat Grünen-Fraktionschef Michael Fleischer den Ball auf und kickte ihn sozusagen mit Ironie weiter: „Wenn ich eine Seilbahn bauen würde, würde ich sie aufs Härtsfeld bauen.“ Das, so Fleischer, würde vielleicht manch anderes Problem gleich mit lösen. Womit, wie alle verstanden hatten, das Thema Radfahrer und Schättere-Trasse gemeint war.