Wenn Patienten pöbeln

Der Pförtner wird angeschrien, die Krankenschwester begrabscht oder der Arzt geschlagen: Aggressive Patienten werden in Baden-Württembergs Kliniken immer mehr zum Problem. Laut eines Berichts der Deutschen Presse-Agentur beschäftigen immer mehr Krankenhäuser mittlerweile sogar einen Sicherheitsdienst. Auch am Ostalb-Klinikum überlegt man, einen Wachdienst zu beauftragen.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gebe es eine zunehmende Zahl an aggressiven Verhaltensweisen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bestätigt Ralf Mergenthaler, Sprecher des Ostalb-Klinikums auf Anfrage der „Aalener Nachrichten“. Ein besonderer Fokus läge hier in der Notaufnahme, spürbar sei diese Tatsache aber auch in anderen Bereichen des Krankenhauses, so Mergenthaler weiter. So komme es auch auf den Stationen, an der Pforte oder in der Ambulanz vor, dass Pflegekräfte zum Beispiel verbal angegriffen würden.

Kein Großstadt-Phänomen

Laut Stefan Kühner, verantwortlicher Chefarzt der Notaufnahme, können verschiedene Faktoren dafür verantwortlich sein. Einer davon seien Erkrankungen an sich. „Bei verschiedenen Krankheitsbildern wie zum Beispiel Vergiftungen oder Psychosen sehen Erkrankte die Menschen, die ihnen helfen wollen, oft als Aggressoren an“, erklärt der Chefarzt. Besonders viele Probleme gebe es zudem an den Wochenenden, denn Drogen und Alkohol spielten eine große Rolle. Weiterhin müsse man bedenken, dass auch psychosoziale Faktoren, also zum Beispiel wie jeder Einzelne mit Stress umgehe, Auslöser für aggressives Verhalten sein könnten. „Denn wenn man in die Notaufnahme muss, ist das natürlich eine Stresssituation“, so Kühner. Grundsätzlich nehmen psychische Erkrankungen zu und die Gesellschaft verändere sich in vielen Bereichen, erklärt Kühner weiter. Gewalt in vielen Lebensbereichen sei kein Großstadt-Phänomen mehr.

Aber was kann man tun, um diesem aggressiven Verhalten zu begegnen? „Deeskalationstrainings und -strategien sind ein Topthema in Notaufnahmen“, sagt Kühner. Auf der anderen Seite müsse man bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie nicht alles hinnehmen müssten. „Es ist nicht ok, wenn ein Betrunkener einer Krankenschwester an den Po fasst. Da ist eine Grenze deutlich überschritten“, sagt Kühner. Wichtig sei es dann zu wissen, wie man mit solchen Situationen umgehe und diese im Team oder mit Vorgesetzten kommuniziere, erklärt der Mediziner.