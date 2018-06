Wenn Kinder unter Spielsucht des Vaters leiden

Anna D. (Name von der Redaktion geändert) hat sich hilflos gefühlt, allein gelassen, verloren. „Ich habe gemerkt, dass das Geld hinten und vorne fehlt. Mein Mann hat viel gelogen und kam nur selten nach Hause. Manchmal hat er die drei Kinder nur einmal in der Woche gesehen“, sagt die 30-Jährige über den Sommer, in dem sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Einem Mann, der spielsüchtig ist.

Angefangen habe die Sucht bereits vor vier Jahren, vermutet Anna D. Damals sei ihr Mann wenig zu Hause gewesen – viel bei der Arbeit, wie sie glaubte. Dort habe er auch eine Schlafmöglichkeit gehabt. So war die dreifache Mutter die meiste Zeit mit ihren Kindern alleine.

Die eigene Sucht leugnen

Doch sie wurde misstrauisch: Geld fehlte und er kam kaum nach Hause. Anna D. hat ihn mit ihrer Vermutung – Spielsucht – konfrontiert. Er leugnete alles. Sie suchte Hilfe, wandte sich an die Suchtberatung der Caritas Ost-Württemberg. Doch ohne seine Einsicht konnte sie nichts erreichen. Sie war verzweifelt. Er verlor seine Arbeitsstelle. Die Spielsucht veränderte das Leben der Familie. „Ich habe zur Scheidung geneigt. Ich war am Ende“, erzählt die Hausfrau und Mutter, die keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Das habe sie dann auch Sozialpädagogin Inga Eitle von der Caritas erklärt. Mit dem Rauswurf aus der gemeinsamen Wohnung zeigte sie ihrem Mann, dass die Lage ernst sei. Eine Woche lang sei er obdachlos gewesen, bis er bei Verwandten Unterschlupf fand. Für Anna D. sei das kein großer Unterschied gewesen: „Ich war sonst auch immer mit den Kindern alleine. Ich habe sie quasi alleine großgezogen.“

Trotzdem war sie mit der Situation nicht glücklich. Sie hat sich eine Familie gewünscht, „eine ganz normale Familie“. Deswegen habe sie ihren Mann wieder aufgenommen. Der Rauswurf habe ihm die Augen geöffnet. Heute gestehe er sich die Spielsucht ein.

Die familiäre Situation sei nach wie vor problematisch. Immerhin müssten sich die drei Kinder wieder an den Vater, der nun den ganzen Tag zu Hause ist, gewöhnen. Das sei mit fünf Personen in einer 57 Quadratmeter großen Wohnung nicht immer einfach. Das größte Problem sei allerdings das gebrochene Vertrauen. „Ich verwalte das Geld und passe ganz genau auf“, sagt die 30-Jährige, die mit ihrer Familie auf Hartz IV angewiesen ist.

Therapie verweigert

Eine Therapie verweigert der Spielsüchtige. „Er will es alleine schaffen“, sagt Anna D., die betont, dass das seine letzte Chance sei. Angst davor, ihn wieder zu verlassen, habe sie nämlich keine, jedoch wolle sie schon der Kinder wegen versuchen, die Familie zu retten.

In den Gesprächen mit Sozialpädagogin Inga Eitle holt Anna D. sich Kraft. „Bei Frau Eitle fühle ich mich aufgehoben. Sie hat mich sofort verstanden.“ Jetzt hilft Eitle auch bei der Wohnungssuche, denn die fünfköpfige Familie braucht dringend mehr Platz. Eine Arbeitsstelle möchte Anna D. auch bald suchen, aber zunächst soll sich die familiäre Situation entspannen.

Dass das nicht einfach werden wird, ist Anna D. klar: „Es ist nicht mehr so wie früher.“ Denn auch die Kinder haben unter der Spielsucht gelitten. Das setzt der 30-Jährigen besonders zu. Seine Lügen haben auch vor den Kleinen keinen Halt gemacht. Deswegen wird Eitle für Anna D. und ihre Kinder eine Kur beantragen, in der sie in Gesprächstherapien mit dem Erlebten umzugehen lernen.

Bei der 26-Jährigen darf Anna D. einfach ihren Frust loswerden. Gemeinsam schauen sie dann, wie ihre Zukunft aussehen könnte, damit es ihr und den Kindern gut geht.

Danach will Anna D. ihren größten Wunsch erfüllen. Sie träumt von einem ganz normalen Alltag – ohne Lügen, ohne Kränkungen.

Wer eine große Wohnung in Aalen, Aalen-Unterkochen oder Oberkochen zu vermieten hat und der Familie von Anna D. helfen möchte, kann sich bei Inga Eitle unter Telefon 07361 / 59054 melden.

Alle Artikel zur Serie finden Sie unter schwäbische.de/helfen-bringt-freude.