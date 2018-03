Wenn Jugendliche um sich werben lassen

Einer der ganz wichtigen Termine auf der Ostalb sei die Ausbildungs- und Studienmesse, sagt Landrat Klaus Pavel. „Es geht dabei um die Zukunftsfähigkeit der gesamten Ostalb.“

Die Messe sei eine Win-Win-Situation, sagt Elmar Zillert, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Aalen. Mittlerweile gebe es in Ostwürttemberg 32 Prozent mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Ganz oben steht die Industrie, gefolgt von Pflege- und Gesundheitsberufen. Und die Schere klafft immer weiter auseinander: In den nächsten zehn Jahren geht ein Viertel der Fachkräfte in den Ruhestand. „Der Ausbildungsmarkt ist super für Jugendliche“, sagt Zillert. Das Problem liege eher bei den Unternehmen, die im Wettkampf um Fachkräfte stehen. Früher seien es die Betriebe gewesen, die die Bewerber zappeln ließen. Heute liege die Entscheidung beim Bewerber zu welchen Firma er gehen möchte.

„Die Messe ist eine gute Gelegenheit für Betriebe mit den potentiellen Auszubildenden in Kontakt zu treten.“ Für die Jugendliche sei es die Gelegenheit, um sich werben zu lassen. Pavel erinnerte daran, wie er vor Jahren noch bei Unternehmen dafür geworben hätte, zusätzliche Jugendliche einzustellen. Eine Abbrecherquote von etwa 30 Prozent bei Studierenden und knapp 19 Prozent bei Auszubildenden sei eindeutlig zu hoch. Es sei essentiell, sich vorher richtig zu informieren. Pavel apelliert an die Jugendlichen und deren Eltern, zum einen zu der Messe zu kommen und zum anderen, sich gut darauf vorzubereiten. „Das ist keine Event- sondern eine Informationsveranstaltung.“ Besucher sollten sich möglichst schon zu Hause überlegen, welche Stände sich besuchen wollen. Messekataloge mit einem Standplan liegen öffentlich aus.

Es sei auch für Jugendliche wichtig, die noch ein paar Jahre Zeit hätten sich zu entscheiden, einen Überblick zu bekommen. Die duale Ausbildung sei seiner Meinung nach der Königsweg, ein Studium hinterher immer noch möglich. „Ich sage Jugendlichen und Einwanderern oft: ,Ihr müsst eine Ausbildung machen und nicht nur jobben’“, sagt Pavel. „Wir kämpfen massiv dafür, dass kein junger Mensch durch das Netz der beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten fällt.“

Rumänen zu Besuch

Die Messe wird in Aalen zum 21. Mal gehalten. Mittlerweile nehmen 185 Aussteller daran teil, mehr als 200 Berufe und Studiengänge werden vorgestellt. Veranstalter sind der Ostalbkreis, die Stadt Aalen und die Agentur für Arbeit Aalen. Die IHK bietet einen Bewerbungscheck an, außerdem können Bewerbungsfotos auf der Messe gemacht werden.

Dieses Mal werden auch rumänische Gäste aus Satu Mare an der Ausbildungs- und Studienmesse in Aalen teilnehmen. Das Erfolgsmodell soll im Herbst auch dort umgesetzt werden – mit Unterstützung des Ostalbkreises.