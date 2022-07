Wenn im Herbst die Influenza auf Corona trifft

Die Zahl an Corona-Infizierten geht weiter nach oben. Insbesondere Bopfingen, wo vor Kurzem die Ipfmesse stattgefunden hat, wurde zu einem Hotspot. Und die Feste gehen im Sommer und im Herbst weiter. Auch das größte Fest der Region steht mit den Reichsstädter Tagen in Aalen bevor. Dieses abzusagen, sei laut Professor Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ost-alb, nicht notwendig. Nach über zwei Jahren müssten die Bürger endlich wieder feiern dürfen. Er appelliert allerdings an die Selbstverantwortung der Bürger, die, wenn nötig, Maske tragen und den Abstand einhalten sollten. Neben Corona bereite ihm mit Blick auf den Herbst die nahende Influenza Sorgen, die bereits seit geraumer Zeit in anderen Ländern um sich greift.

Rund 50 Patienten liegen laut Solzbach derzeit auf den Isolierstationen der Kliniken Ostalb, zu denen neben dem Aalener Ostalb-Klinikum die Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik und das Stauferklinikum in Mutlangen zählen. Weitere drei Patienten würden intensiv versorgt. Bei den positiv auf Corona getesteten Patienten im Krankenhaus handele es sich oft um Risikopatienten, die sich neben einer Vorerkrankung mit der auch im Ostalbkreis seit geraumer Zeit grassierenden Omikron-Subvariante BA.5 infiziert hätten. Der Verlauf der Erkrankung sei bei ihnen zwar relativ harmlos, dennoch müssten sie unter verschärften Hygienevorschriften versorgt werden. Und das sei im normalen Klinikalltag schon eine Belastung für die Mitarbeiter, die seit über zwei Jahren Pandemie ausgelaugt und an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angekommen seien.

Sorge bereiten würden Solzbach vor allem die personellen Ausfälle in den Kliniken. Denn auch das dortige Personal sei nicht davor gefeit, sich im Alltag zu infizieren und an der hochinfektiösen Omikron-Subvariante zu erkranken. Rund zehn Prozent an Mitarbeitern seien derzeit nicht einsatzfähig. Angesichts der ohnehin personellen Engpässe – der Fachkräftemangel mache den Kliniken vor allem im Bereich der Pflege seit Jahren zu schaffen – sei die Situation mittlerweile so, dass erneut planbare Operationen verschoben werden müssten, um den Betrieb in den Kliniken aufrechtzuerhalten und lebensnotwendige und dringliche Eingriffe personell stemmen zu können.

Mit Blick auf eine vierte Impfung oder eine zweite Booster-Impfung möchte Solzbach keine generelle Empfehlung abgeben. Für Menschen ab 70 Jahren und Risikopatienten sei eine solche sinnvoll, bei allen weiteren Bürgern sei eine solche fraglich. Denn der derzeit zur Verfügung stehende Impfstoff sei auf den Wildtyp (Wuhan) ausgerichtet, der derzeit keine so große Rolle mehr spiele. Gegen Omikron helfe dieser allerdings nur bedingt. Deshalb können auch geimpfte und geboosterte Bürger an diesem erkranken, jedoch schütze die Impfung trotzdem noch vor einem schweren Krankheitsverlauf.

Derzeit würde ein neuer, an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff hergestellt. Bis dieser auf dem Markt sei, könne das Virus allerdings weitere Mutationen gebildet haben, sodass auch dieser Cocktail irgendwann nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entspreche, sagt Solzbach. „Vielleicht sind wir in zwei Jahren soweit, dass wir einen Impfstoff haben, der mehrere Subtypen beinhaltet und analog zur Influenza-Impfung mit tetravalenten Impfstoffen vor den drei oder vier wichtigsten zirkulierenden Virenstämmen schützt.“

Die von Impfgegnern kritisierte Impfung sei allerdings nicht umsonst gewesen. Damit seien schwerwiegende Verläufe gemildert worden. Überdies sei bei gepiksten Bürgern eine Abwehrkraft gegen die Alpha- und Delta-Variante vorhanden. Und das sei wichtig, denn niemand könne wissen, wann diese wieder auftauchen. „Diese sind nicht weg, sondern schlummern nach wie vor im Tierreich und können jederzeit auch dem Menschen wieder gefährlich werden“, sagt Solzbach. Ob diese bereits im Herbst wieder aus der Versenkung verschwinden, kann er nicht sagen. Er wisse auch nicht, ob nach dem Sommer weitere Mutationen der Omikron-Variante auftauchen. Möglich sei dies in jedem Fall, denn das Virus könne in rascher Zeit seine Oberfläche verändern.

„Positiv“ sei, dass viele durch eine Omikron-Infektion Abwehrkräfte entwickelt haben. Durch die rasante Ausbreitung könne das Coronavirus, vergleichbar mit der Grippe, in eine endemische Phase übergehen. Endemisch bedeutet, dass die Mehrheit der Bevölkerung bereits einmal mit dem Virus in Berührung gekommen ist. Dies sorge für eine breite Abwehrkraft in der Bevölkerung oder eine sogenannte Durchseuchung.

Obwohl Solzbach ein Impfbefürworter ist, sei ihm die einrichtungsbezogene Impflicht ein Dorn im Auge. „Menschen, die sich tagtäglich den Buckel krumm machen, Übermenschliches leisten und für ihren Einsatz im ersten Lockdown beklatscht wurden, zur Impfung zu zwingen, ist nicht nachvollziehbar.“ Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der derzeit auf dem Markt vorhandene Impfstoff nur bedingt gegen Omikron helfe und der Impfstatus deshalb an Gewicht verloren habe. „150 Menschen in den drei Kliniken werden mit dieser Impfpflicht gegängelt, was wir unangemessen finden.“ Angesichts des Personalmangels sei Solzbach auch nicht bereit, nur einen einzigen Mitarbeiter zu verlieren.

Mit Blick auf die kommenden Monate stehe auch den Kliniken Ostalb einiges bevor. Dabei denkt Solzbach nicht nur an Corona, sondern auch an die bevorstehende Influenza. In den vergangenen zwei Jahren hätten die Bürger angesichts von Kontaktbeschränkungen und den bekannten AHA-Regeln kaum Abwehrkräfte entwickeln können. Und das sei für das Virus ein gefundenes Fressen, sagt Solzbach, der befürchtet, dass die Influenzawelle, die bereits in Australien, Südafrika, Südamerika und in Neuseeland in vollem Gange ist, im Herbst/Winter auf die Nordhalbkugel herüberschwappt. „Kommt eine solche neben Omikron auf uns zu, kann das dem ohnehin überlasteten Gesundheitssystem und den Kliniken Ostalb einen richtigen Schlag versetzen“, sagt Solzbach, der appelliert, sich gegen die Grippe impfen zu lassen.

Wohin die Reise im Herbst angesichts von Corona geht, kann Solzbach nicht sagen. Von einer Nullcovid-Strategie wie sie in China betrieben wird und die in den vergangenen zwei Jahren auch in Deutschland mit zahlreichen Maßnahmen zu erreichen versucht worden ist, hält Solzbach nichts. „Schulschließungen darf es nie mehr geben. Auch ein Lockdown darf nur das allerletzte Mittel sein.“ Trotz der hohen Inzidenzzahlen hält er auch nichts von einem Verbot von Festen wie den bevorstehenden Reichsstädter Tagen. „Die Menschen wollen wieder feiern und ins Leben zurück“, sagt Solzbach, der allerdings an ihre Verantwortung appelliert, in bestimmten Situationen Maske zu tragen und den Abstand einzuhalten, um auch Risikopatienten zu schützen.

„Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Verschwinden wird dieses nicht mehr“, sagt Solzbach. Ihm sei es auch wichtig, aus über zwei Jahren Pandemie die richtigen Lehren für die Zukunft gezogen zu haben. Zu einem Engpass von Masken, Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung dürfe es an den Kliniken nicht mehr kommen. Gelernt habe man in Sachen Digitalisierung, die weiter nach vorn getrieben werde. Auch die Kooperation mit anderen Kliniken auch außerhalb des Ostalbkreises sei durch Corona weiter vorangebracht worden.