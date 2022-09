Wenn Essen in der Familie zum Problem wird

Das Netzwerk Essstörungen Ostalbkreis (NEO) bietet am Donnerstag, 15. September, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr einen Infoabend für Eltern, Partner, Geschwister (ab 17 Jahren) und Bezugspersonen von Jugendlichen und Erwachsenen mit Essstörung an. Die Veranstaltung findet in der Praxis für Psychotherapie Radgasse 13 in Aalen, gegenüber Restaurant „Le Palme“, im Gruppenraum statt, teilen die Organisatoren mit.

Essstörungen, wie zum Beispiel Magersucht und Bulimie, sind ein häufiges und ernstzunehmendes Krankheitsbild. Bei Betroffenen dient das Essen nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern auch der Verarbeitung von Langeweile, Frust und Ärger. Auslösefaktoren können unter anderem Druck unter Gleichaltrigen in Schule und Beruf sein, ebenso wie Selbstzweifel und Spannungen in der Familie. Menschen mit Essstörungen brauchen kompetente Hilfe, um gesunde Alternativen zur Verarbeitung dieser inneren Konflikte zu finden. Dabei geraten Angehörige immer wieder in Not, wie sie gut und kompetent mit den Betroffenen umgehen können.

Ziel des Netzwerkes Essstörungen Ostalbkreis ist es, bestehende Hilfsangebote für Patientinnen und Patienten mit Essstörungen besser aufeinander abzustimmen sowie vorhandene Lücken im Versorgungsangebot angesichts begrenzter Ressourcen zu schließen. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Aufgrund von begrenzter Teilnehmeranzahl, bitten die Organisatoren um Anmeldung per E-Mail an sekretariat@neo-iv.de.