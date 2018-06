Wenn ein Europa-Abgeordneter austeilt

Ursula von der Leyen als Kandidatin für den Friedensnobelpreis, schließlich habe sie eine ganze Armee kampfunfähig gemacht; ein Verhalten von deutschen Industriekapitänen, das er zum Kotzen findet, und eine CSU, die wegen der bevorstehenden Landtagswahl in Bayern einen Hype um Flüchtlinge macht, den er fassungslos beobachtet: Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok hat beim „Wirtschaftsgespräch Ostwürttemberg“ in der Essinger Schloss-Scheune kräftig ausgeteilt und aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Seine Befürchtung: Europa könnte enden wie seinerzeit die griechischen Kleinstaaten. Sie wurden bekanntlich von den Römern übernommen.

Brok war Stargast des Wirtschaftsgesprächs, zu dem die Handwerkskammer Ulm, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg und die Landkreise Ostalb und Heidenheim einmal im Jahr einladen. Der Gastredner (72) hat seit 1980 Sitz und Stimme in Straßburg und Brüssel und ist damit der dienstälteste Europaparlamentarier. Brok machte in seiner rund einstündigen Rede keinen Hehl aus seiner tiefen Verärgerung über die aktuellen Vorgänge in Berlin. „Wenn wir die Grenzen dicht machen, können wir die Europäische Union nicht aufrecht erhalten“, wählte er deutliche Worte. Dabei sei diese seit 70 Jahren der Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Dies drohe kaputt zu gehen im Vorfeld bayerischer Landtagswahlen.

Und noch deutlicher: „Was Herr Seehofer da macht, ist ein Schauspiel ohne Chance auf Realisierung. Es wird mit dem Gefühl der Menschen gespielt auf Kosten Europas und der Zukunft. Warum sollen die anderen dann mit uns noch Abmachungen treffen?“

Brok widersprach der weit verbreiteten Meinung, Deutschland sei der Zahlmeister Europas. Dies sei eine völlige Fehleinschätzung. Wenn die anderen Länder aber den Eindruck bekämen, die Grenzen würden nur für die deutschen Exporte offen gehalten, dann würden sie nicht mehr mitspielen. „Das führt zum Bruch!“ Er wolle nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn die Franzosen beim Diesel betrogen hätten. Deswegen sei auch seine Glaubwürdigkeit als deutscher Parlamentarier bei seinen Kollegen aus anderen Ländern begrenzt. Wenn die EU also bestehen bleiben solle, dann müssten alle das Gefühl haben, dass es in ihr fair zugehe.

Beim Zustrom der Flüchtlinge seien die Deutschen davon ausgegangen, „dass die Griechen und die Italiener das für uns regeln“. In normalen Zeiten könne das vielleicht noch funktionieren. Wenn jetzt aber einzelne Staaten die Grenzen dicht machen würden, würde das das Zig-fache einer EU-weiten Regelung kosten. Brok: „Dann gute Nacht, Wirtschaft! Vergessen Sie Just-in-time!“

Brok forderte daher einen Aufschrei der Wirtschaft, denn sie würde den Preis bezahlen müssen. Es wäre praktisch ein Brexit überall in Europa. Dabei hätten die Briten selbst schon ausgerechnet, dass ein Austritt aus der EU Lastwagenschlangen von 27 Kilometern Länge an der Grenze zur Folge hätte.

Brok: Einiges Europa auch wegen Trump nötig

Ein einiges Europa ist nach Broks Ansicht auch wegen des amtierenden US-Präsidenten dringend nötig. Trump spiele mit den engsten Verbündeten und wolle alle Handelsverträge beenden, damit er allein entscheiden könne. Deutsche Industriekapitäne nickten bei seinen Worten auch noch zustimmend und merkten nicht, was er eigentlich sage. Überhaupt die deutschen Industriegrößen: China habe eine klare Strategie und die deutsche Wirtschaft klage über Schwierigkeiten beim Handel mit diesem großen Land. Wenn aber die Chance bestehe, wie beim jüngsten Besuch der Kanzlerin, dies an höchster Stelle vorzubringen, dann komme nichts. Brok: „Da kriege ich das Kotzen!“

IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle sagte, der Vortrag habe deutlich gemacht, dass die EU ums Überleben kämpfe. Das deprimiere sie. Landrat Klaus Pavel hatte eingangs die Europäische Union ebenfalls einen Garanten für Frieden und Sicherheit genannt. Deutschland alleine wäre im Weltmaßstab allenfalls Juniorpartner, während die EU auf Augenhöhe verhandeln könne. Von ihr profitiere der Ostalbkreis gewaltig, erinnerte Pavel etwa an Strukturförderprogramme und EU-Leuchtturmprojekte, dank derer bereits viele Millionen Euro auf die Ostalb geflossen seien.