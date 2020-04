Wenn die Kirchen an Ostern leer bleiben

Gottesdienste online und als Lesung

Auch auf lokaler Ebene bieten die Kirchengemeinden in der Karwoche und an Ostern gestreamte Gottesdienste an. Gottesdienste kann man im Live-Stream mit Dekan Robert Kloker aus dem Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd verfolgen unter www.gd.gottesdienst.digital am Gründonnerstag um 19 Uhr, am Karfreitag um 15. Uhr ökumenisch, in der Osternacht um 20 Uhr und am Ostersonntag um 10.30 Uhr.

Die Kirchengemeinde Sankt Maria in Unterkochen überträgt die Feier der Osternacht am Samstag ab 20.30 Uhr auf Youtube. Den Link hat sie auf ihrer Homepage „Seelsorgeeinheit Vorderes Härtsfeld“ eingestellt.

Ein breites Angebot haben die evangelischen Kirchengemeinden:

Gründonnerstag: 19 Uhr Glockenläuten in der Johanneskirche; Lesegottesdienst ebenfalls auf der Homepage und in der Stadtkirche ausliegend. Karfreitag, 10 Uhr Video eines Gottesdienstes aus der Stadtkirche mit Dekan Ralf Drescher auf www.ev-aa.de. Lesegottesdienst ebenfalls auf der Homepage und in der Stadtkirche ausliegend. In der Marienkirche Aalen gibt es eine gesungene Johannes-Passion, ohne Chor. Chorleiter Ralph Häcker singt alleine. Die Karfreitagsliturgie mit Pfarrer Wolfgang Sedlmeier wird um 15 Uhr auf dem YouTube-Kanal „Katholische Kirche Aalen“ gesendet.

Ostersonntag, 10 Uhr Glockenläuten in der Stadtkirche, Video eines Gottesdienstes aus der Stadtkirche mit Pfarrerin Theresa Haenle und Pfarrerin Caroline Bender auf www.ev-aa.de. Lesegottesdienst ebenfalls auf der Homepage und in der Stadtkirche ausliegend Ostermontag, 10 Uhr Glockenläuten in der Stadtkirche, Video eines Gottesdienstes aus der Stadtkirche mit Pfarrer Bernhard Richter auf www.ev-aa.de. Lesegottesdienst ebenfalls. auf der Homepage und in der Stadtkirche ausliegend

Für Kinder und Jugendliche gibt es coole Ideen jeden Tag um 10 Uhr auf www.zuhauseumzehn.de. Für Kinder bietet die Kinderkirche jeden Tag Neues an: www.allesumdiekinderkirche.de

Die Kirchengemeinde Lauchheim-Westhausen hat einen Oster-Rätsel-Gottesdienst erstellt, der auf der Homepage zu finden ist. In diesem Gottesdienst müssen fünf Rätsel gelöst werden (vom Stil her zu vergleichen mit den Rätseln der Escape-Room-Spiele), um so die ganze Ostergeschichte herauszufinden.

Auf Youtube (www.youtube.de) findet man ein in der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd gedrehtes Video im Kulturprogramm mit Dekanin Ursula Richter und Konzertpianist Michael Nuber zum Karfreitag.

Auch die Evangelisch-Methodistische Kirche in Aalen hat ihr Online-Angebot ausgebaut. Eine Abendmahlsliturgie für Freitag und eine Andacht für Ostern ermöglichen trotz geschlossener Gotteshäuser ein Feiern innerhalb der Familie. Die Impulse stehen sowohl in Textform als auch als Filme unter www.emk-aalen.de im Internet bereit.

