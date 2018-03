Wenn die Beziehung an Glanz verliert

Wie eine Beziehung lebendig bleiben kann trotz der Mühen des Alltags und auch wenn ein Kind zur Hauptperson wird, darum ist es in der dritten Fastenpredigt in der Reihe „Liebe, Sex und Zärtlichkeit“ gegangen. Jugendreferent Martin Kronberger beließ es dabei nicht nur bei einem Vortrag, sondern begleitete seine Darlegungen mit zwei Songs, die er auf Deutsch und Englisch vortrug, und mit dem „Hoheslied“ aus dem Alten Testament, auch Hohelied Salomons genannt. Darin wird die Liebe zweier Menschen sehr poetisch und mit kraftvollen Worten beschrieben.

Kronberger schilderte den Beginn einer Beziehung, an dem die beiden Liebenden im siebten Himmel zu schweben scheinen, und die Veränderungen, denen sie unterworfen ist, wenn der Alltag die Oberhand gewinnt und ein Kind zwar einerseits die Krönung ist, andererseits aber auch zum Mittelpunkt wird. Kurzum: Wenn aus dem Liebespaar zwei „Geschäftspartner in der Firma Familie“ werden. Und die Beziehung damit immer mehr angestaubt, abgegriffen, ohne Glanz und am Ende scheint.

Als Rahmen, sie wiederzubeleben und weiterzuführen, nahm Kronberger die Bibel und unter anderem ihr Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Dieses Gebot fordere dazu auf, sich selbst und den Partner so zu nehmen, wie man selbst oder er beziehungsweise sie ist und gelassen auf die Habenseite der Partnerschaft zu blicken als Basis für eine trotz aller Schwierigkeiten gelingende und glückliche Beziehung.