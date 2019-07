Wenn das Wort „Go“ ertönt, gibt es kein Halten mehr

Von Brigitte Walters

In einer einstimmig gefassten Resolution zur Planung der B 31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad fordert der Markdorfer Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einen flächenschonenden Ausbau der Straße. Die Stadt lehne es ab, mehr Landschaft als unbedingt nötig dem Straßenbau zu opfern und verlangt daher auch die Realisierung einer Trasse, die sich möglichst nah am jetzigen Verlauf der B 31 orientiert.

Das Regierungspräsidium sieht in seinen aktuellen Planungen einen vierspurigen Ausbau zwischen Meersburg und Immenstaad vor.