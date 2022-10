Wenn Botanik-Schätze unter die Räder der Mountainbiker kommen

Dieses Pflänzchen riecht – nach einer zünftigen Schweinshaxe. „Schmalblättriger Doppelsame“ ist der Name oder auch „Stinkrauke“. Das ist nur eine von unzähligen Pflanzen, die Jürgen Weller kennt. Mit dem deutschen genauso wie mit dem botanischen Namen. Und er weiß, wo sie wachsen, und noch vieles mehr. Der Aalener ist seit Jahrzehnten beim BUND Aalen tätig und gilt als einer der kundigsten Pflanzenexperten im ganzen Land. Von der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg hat er kürzlich das Zertifikat für Feldbotanik in Silber und in Gold bekommen. Eine Exkursion mit dem 55-Jährigen entlang des Albtraufs um Aalen ist aufschlussreich und spannend. Was Jürgen Weller Sorge bereitet: Immer mehr geschützte und vom Aussterben bedrohte Pflanzen sind bedroht und „wilde“ Mountainbiker fahren sie auf ihren illegalen Trails immer öfter platt.

Treffpunkt Wanderparkplatz Röthardt am Braunenberg: Hier geht es los auf die Pflanzentour. Nach wenigen Schritten lenkt der Pflanzenexperte den Blick auf eine Feldulme. Sie ist stark gefährdet und steht auf der Roten Liste. Dann geht es über ein Feld. Vorbei an Korbblütlern, Wegwarten, dem „Borsten-Pippau“ und blau-gelben Blüten. Auch im Herbst grüßt noch die Botanik, deutlich verhaltener allerdings. Und eben nicht mehr mit blühenden Orchideen-Arten wie dem „Roten Waldvögelein“, das tatsächlich wie ein Vogel mit Schnabel aussieht. Mittlerweile geht es in der Nähe des Zick-Zack-Wegs hoch. Der Buchenwald hier auf dem kalkhaltigen Grund ist FFH-Schutzgebiet (Flora-Fauna-Habitat) mit einer Fülle an geschützten oder sogar streng geschützten Pflanzen.

Steil bergab jenseits des Wegs ziehen sich tiefe Fahrrad-Spurrillen in den Waldboden. Die finden sich mittlerweile fast überall rund um den Albtrauf in Aalen. Dann taucht der große Steinbruch auf, an dem einst Kalk für die Eisengewinnung abgebaut und mittels Drahtseilbahn zu den Schwäbischen Hüttenwerken transportiert wurde. Hier wächst zum Beispiel Wacholder oder eine seltene Zittergras-Art. Auch an den kargen Steinbruch-Wänden findet Weller so manche botanische Rarität. Er ist gelernter Gärtner und arbeitete lange Zeit im Aalener Heimatbuch-Verlag seines Vaters mit. Dabei kam er viel herum, auch auf die Schwäbische Alb mit ihren einmaligen Landschaftsformen und botanischen Kostbarkeiten. Pflanzen haben ihn schon immer fasziniert und interessiert. Und so wurde er zum ausgewiesenen Experten.

Über einen steilen Weg an der Flanke des Steinbruchs geht es hoch. Auch hier finden sich tiefe Fahrrad-Rillen und Weller zeigt auf Pflanzen, die hier „plattgeradelt“ wurden. Einige Arten, sagt er, sind hier mittlerweile ganz verschwunden. Oben an der Steinbruch-Kante tauchen dann die ersten Mountain-Biker auf. Ein älteres Ehepaar schiebt die E-Bikes. Zwei Teenager „tasten“ sich langsam einen extrem steilen Pfad hinab, der keine 30 Zentimeter breit ist. Einem von beiden ist das dann doch zu riskant. Er steigt lieber ab und schiebt.

An Wochenenden mit entsprechendem Wetter ist auf dem Braunenberg gut was los. Man braucht nicht lange zu warten, um auf Mountainbiker zu stoßen, auf engen Pfaden oder querfeldein den Berg hinab. Manche Wege im Wald wurden regelrecht präpariert. Das ist natürlich nicht erlaubt. Im Internet finden sich dann auch die Video-Beschreibungen. Besonders herausfordernde Trails heißen „Witwenmacher“, „Verweigerer“ oder „Knochenbrecher“.

Weller macht das große Sorgen. Deshalb sein Appell: Die Biker sollten mehr Rücksicht auf die Natur nehmen und nicht „wild“ durch den Wald über Pflanzen radeln. Und er schlägt vor, mit Schildern auf das Problem aufmerksam zu machen. Denn auch der Wald brauche einen besonderen Schutz, nicht nur Heideflächen oder Biotope, die entsprechend mit Schildern gekennzeichnet sind. „Man muss die Mountainbiker aufklären, dass sie hier bitte nicht fahren sollen“, sagt er.