Wenn beim Auftritt der Kellys der Glühwein gefriert

Aalen - Das Aalener Weihnachtsland geht in eine neue Runde. Am Montag, 26. November, wird der vorweihnachtliche Markt auf dem Spritzenhausplatz eröffnet. Und das bereits zum 30. Mal. Von Anfang an dabei sind Manuela und Reinhold Hirsch. Seit der ersten Stunde betreiben sie gegenüber des Modehauses Funk ihren Stand, der vor allem für seine Heil- und Edelsteine berüchtigt ist. Viel hat das Urgestein im Doppelpack in den vergangenen 29 Jahren erlebt. Unter anderem einen Brand, den Auftritt der Kelly Family und das Gastspiel der Fischer-Chöre. Akribisch führt das Ehepaar aus Waldhausen von Anfang an auch eine Wetter-Statistik, die so manchen Meteorologen in Staunen versetzen würde.

„Mit dem diesjährigen 30. Markt 2018 sind es 748 Markttage – also über zwei Jahre Markt am Stück!“, schreiben die Hirschs in ihrer Dokumentation, die sie seit Beginn des Weihnachtsmarktes pflegen. 1989 wurde dieser auf dem Spritzenhausplatz erstmals ins Leben gerufen. Damals noch unter der Regie der Stadt Aalen. Danach wurde dieser von Christian Frank aus Ebnat betrieben, bis Georg Löwenthal die Veranstaltung 2005 in die Hände nahm und seither das Weihnachtsland unter den Platanen organisiert, sagt Reinhold Hirsch.

Edelsteinbäumchen waren anfangs der Renner

Er und seine Frau Michaela sind von Anfang an mit ihm Boot. Angefangen haben die beiden, die aus Senden bei Ulm stammen und 1988 nach Waldhausen gezogen sind, mit einer zweieinhalb Meter langen Holzhütte, die ihnen die Stadt zur Verfügung stellte. Das Sortiment war damals aufgrund der geringen Größe des Standes begrenzt und umfasste neben Krippenfiguren und Engeln, die von Manuela Hirsch aus Keramikmasse gegossen und per Hand bemalt wurden, eine kleine Auswahl an Mineralien und selbst hergestellte Edelsteinbäumchen. „Die waren damals der Renner“, sagt die 57-jährige Marktbeschickerin, die mit ihrem Mann Reinhold auch auf jedem Krämermarkt und bei fast allen verkaufsoffenen Sonntagen in Aalen präsent ist und auch auf Kunsthandwerkermärkten wie auf Burg Katzenstein ihr zum Großteil selbst gefertigtes Sortiment präsentiert.

50 Stände lockten in der Anfangszeit Aalener und Besucher von außerhalb auf den Weihnachtsmarkt, der seit der ersten Stunde auf dem Spritzenhausplatz stattfand. Im Gegensatz zu heute wurden allerdings auch die Mittelbachstraße und die Gassen dazwischen einbezogen, in denen die Stände dicht an dicht standen. 2001 wurde der Markt rund um den Regenbaum verlegt, da zu dieser Zeit Saturn sein Modehaus auf dem Spritzenhausplatz erweitert hat und aufgrund der Bauarbeiten nicht genügend Platz unter den Platanen war, sagt Reinhold Hirsch. Heute sind es gerade noch knapp 30 Marktbeschicker, die sich rund um den Spritzenhausplatz gruppieren. Auch das Angebot sei in den ersten Jahren deutlich größer und vielfältiger gewesen, sagt Reinhold Hirsch und denkt an Bürsten- und Bonbonmacher, Fellhändler, Puppenmöbelmacher oder T-Shirt-Verkäufer. Da diese allerdings nicht den gewünschten Umsatz gemacht hätten, seien sie über kurz oder lang dem Weihnachtmarkt fern geblieben, der mittlerweile hauptsächlich aus Imbiss- und Getränkeständen bestehe.

Die Hirschs sind allerdings als einige der wenigen Non-Food-Händler trotz Anfragen anderer Städte wie Dinkelsbühl bis heute dem Aalener Weihnachtsland treu geblieben und haben sich trotz der teurer gewordenen Standgebühren sogar vergrößert. Die einst zweieinhalb Meter lange Hütte ist im Laufe der Jahre durch den Zusammenbau mehrerer Hütten auf achteinhalb Meter angewachsen. Und damit zugenommen hat auch das Sortiment. Den Mineralien – ein Hobby von Reinhold Hirsch, der diese bereits als kleiner Junge sammelte und sich auch später in Idar-Oberstein damit eingedeckt hat – sind sie treu geblieben. Viele Kunden würden nur deshalb zu ihnen kommen, sagt Reinhold Hirsch. Auch an dem Schmuck aus Heilsteinen hält das Ehepaar fest. Die Edelsteinketten fertigt Manuela Hirsch daheim und fängt damit bereits im Januar, fast ein Jahr vor dem Weihnachtsmarkt, an. Auch handgestrickte Socken werden dann am laufenden Band produziert.

Dass der Markt heute eine Woche länger geht als zu Beginn – in diesem Jahr sind es 28 Tage – kommt den Hirschs entgegen. Auch die im Laufe der Jahre ausgeweiteten und vor allem einheitlichen Öffnungszeiten seien kundenfreundlicher. Früher hatte der Markt von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Samstag und Mittwoch ging es jedoch schon um 9 Uhr los wegen des Wochenmarkts, sagt Reinhold Hirsch. Dies habe bei den Besuchern ab und an für Verwirrung gesorgt.

Vieles hat das Ehepaar in den vergangenen 29 Jahren erlebt, unter anderem den Auftritt der Fischer-Chöre, das Gastspiel der damals noch eher unbekannten Kelly Family oder die Verlosung von 30 Gänsen. In Erinnerung geblieben ist Reinhold Hirsch auch der Abend, an dem die Hütte des Härtsfelder Flammkuchen- und Glühweinkönigs Poldi Hahn abgebrannt ist. Auch mit Kriminellen hatten es die Hirschs zu tun. Diebstähle seien jedes Jahr vorgekommen, sagt der 64-jährige Kriminalbeamte, der mittlerweile in Rente ist. Auch mit einem falschen Fünfziger habe ein Pärchen am Stand des Ehepaars bezahlt. Nach einer Verfolgungsjagd durch die Innenstadt folgten zwei Gerichtsverhandlungen, blickt Reinhold Hirsch zurück. In Erinnerung geblieben seien auch die Zeiten, als auf dem Dach ihrer Hütte ein Lautsprecher installiert wurde und „wir am Mischpult so nebenher den DJ spielen und Kassetten und später CDs einlegen mussten, um den Markt mit weihnachtlicher Musik zu beschallen“.

Knecht Ruprecht aus Waldhausen tütet Lebkuchen und Co. ein

Über viele Jahre organisierte Reinhold Hirsch auch den Besuch des Nikolaus‘ samt Knecht Ruprecht. Letztere Rolle übernahm der 64-Jährige selbst. In mühevoller Kleinarbeit wurden Lebkuchen, Schokolade und Mandarinen im Hause der Hirschs in rund 100 kleine Tüten verpackt und am 6. Dezember an die Kinder des Weihnachtsmarkes verteilt.

Zurecht stolz sind die Hirschs auf ihre persönliche Wetterstatistik, die sie seit Beginn des Weihnachtsmarktes führen und die vor allem Rückschlüsse auf die erzielten Umsätze liefern soll. In den zurückliegenden 29 Märkten ab 1989 gab es 104 Tage mit stärkerem Regen und 54 Tage mit Schneefall, heißt es in der Aufzeichnung. Viermal – am 15. Dezember 2010, am 29. November und am 10. Dezember 2012 sowie im vergangenen Jahr am 10. Dezember – mussten wegen Schneestürmen einige Marktstände geschlossen bleiben. Im Jahr 2001 gab es tagsüber minus elf Grad, 2009 sogar minus 16 Grad, dokumentierten die Hirschs. Diese Temperaturen hätten dafür gesorgt, dass selbst der Glühwein beim Öffnen der damaligen Ein-Literflaschen im Flaschenhals gefror. Es habe aber auch Tage gegeben, an denen sich bei nahezu sommerlichen Temperaturen Kaltgetränke besser als Glühwein verkaufen ließen und Nikolaus und Knecht Ruprecht nach der Bescherung ein kühles Thai-Bier tranken, heißt es in der Hirschschen Statistik.

In diesem Jahr hofft das Ehepaar aus Waldhausen darauf, dass die 28 Markttage trocken bleiben und die Veranstaltung so harmonisch verläuft wie der Aufbau in der vergangenen Woche. So lange es die Gesundheit mitmacht, wollen die Hirschs beim Aalener Weihnachtsland dabei sein. Doch so schön die Veranstaltung auch jedes Jahr sei, freuen sich die beiden bereits jetzt schon auf die Nachsaison – ohne Bratwurst und Glühwein, dafür aber mit Hausmannskost à la Michaela Hirsch.

Mehr entdecken: Vorweihnachtliches Aalen hat seinen Preis