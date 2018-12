Wenn 150 Mitarbeiter mitbekommen, dass bald Schluss ist

Es ist ein bitterer Zufall, dass das Buch „Der letzte Guss“ gerade jetzt erschienen ist. Was bei der Schließung der Heidenheimer Gießerei vor fünf Jahren geschehen ist, haben Rolf Siedler in Interviews und Joachim E. Röttgers in Fotos festgehalten. In der gleichen Situation befinden sich jetzt die Mitarbeiter der Wasseralfinger SHW-Gießerei, die am 31. März 2019 schließt.

„Vielleicht kann dieses Buch mehr sagen, als alles andere“, sagt Siedler. Er war dabei – bei der Betriebsversammlung der SHW vergangenen Donnerstag, als 150 Mitarbeiter erfuhren, dass auch dort bald der letzte Guss vollzogen werden würde. Es fehlen einfach die Worte, so kurz vor Weihnachten. „Aber vielleicht kann dieses Buch ein Trost sein und eine Würdigung dieses stolzen Berufes des Gießers“, sagt Siedler.

Siedler hat für das Buch mit fünf der Mitarbeiter gesprochen. Sie erzählen von ihren Gefühlen, von dem Auf und Ab in der wechselvollen Geschichte der Gießerei auf dem Voith-Gelände, von der sich androhenden Insolvenz. Aber Christian, Willi, Jürgen, Walter und Roland erzählen auch vom Stolz des Gießerberufes, vom Zusammenhalt untereinander, vom unabdingbaren Teamwork. Die Berichte thematisieren die Zeit, als es richtig gut lief in der Heidenheimer Gießerei, es richtet seinen Blick auf die Arbeitsschritte eines Gießprozesses, sie handeln von der Härte des Berufes, aber auch von der Kunst des Gießens. Was es bedeutet, auch immer wieder Angst um seine Arbeit zu haben, diese Stimmung liegt in dem Buch. Bis zur letzten Seite. Bis zum letzten Guss.

Der war im August 2013. „Es war nichts zu spüren von wegen Auslaufen-Lassen, oder ähnlichem“, berichtet Siedler. Der letzte Auftrag wurde von den Heidenheimer Gießern genauso akribisch ausgeführt, wie jeder andere zuvor. Auch eine Tafel haben die Arbeiter gegossen, mit Stationen vom ersten Guss am 18. Dezember 1911 bis zu jenem denkwürdigen Tag, der 130 Menschen arbeitslos machte. Ihre Geschichte und die der Fünf, die Rolf Siedler in den Blick genommen hat, ging zwar weiter – aber es war nicht einfach.

Genauso, wie es jetzt auch für die Leute von SHW sein wird. Eine berufliche Neuorientierung, eine Neuausrichtung des Lebens steht bevor. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine große Tradition in der Region. „Der letzte Guss“ ist eine Hommage an den Beruf des Gießers. Und es trägt gleichermaßen Bewunderung und Mitgefühl für die Betroffenen in sich - bei jeder Seite, die man umblättert.