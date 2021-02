Weniger Straftaten, weniger Unfälle

„Unsere Bürgerinnen und Bürger leben in einem der sichersten Präsidiumsbereiche des Landes. Weniger Straftaten in allen drei Landkreisen und Rückgänge der Fallzahlen in fast allen Bereichen. Dazu eine erhöhte Aufklärungsquote – das ist genau die Entwicklung, die wir uns alle wünschen.“ So kommentiert der Aalener Polizeipräsident Reiner Möller die Jahresstatistik 2020 seines Präsidiums für die Bereiche Kriminalität und Verkehr. Corona-bedingt hat das Polizeipräsidium seine Zahlen wie schon im vergangenen Jahr in einer Pressemitteilung anstatt in einer sonst üblichen Pressekonferenz vorgelegt.

Das Jahr 2020 war in nahezu allen Lebensbereichen durch die Corona-Pandemie geprägt. Das hat sich auch auf die Kriminalitäts- und Unfallzahlen ausgewirkt. Weniger Diebstähle, dafür mehr Straftaten im Netz und der digitalen Welt sind für Möller Beispiele, die zeigten, dass sich die Kriminalität verlagert hat. Und weniger Mobilität bedeute weniger Unfälle.

Für das Jahr 2020 ist eine Abnahme der Straftaten um 5,5 Prozent auf 35 606 Delikte zu verzeichnen. Die Fallzahlen sanken somit auf den niedrigsten Wert seit elektronischer Erfassung im Jahre 2003. Im Ostalbkreis sanken die Straftaten um 7,6 Prozent auf 11 400. Auch bei der Häufigkeitsziffer, also der Kriminalitätsbelastung, gemessen an der Anzahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner, ist ein Rückgang zu verzeichnen. Sie sank um 5,7 Prozent auf 3796 und liegt damit weiterhin deutlich unter dem Landesschnitt von 4852. Das Präsidium Aalen befindet sich damit auf Platz zwei im Land. Die Aufklärungsquote konnte um 3,1 auf 62,6 Prozent gesteigert werden. Dies stellt den zweithöchsten Wert seit elektronischer Erfassung dar.

Einen maßgeblichen Anteil an der Abnahme der Fallzahlen haben die Diebstahlsdelikte. Die Corona-Einschränkungen veränderten auch die Gelegenheitsstrukturen für kriminelles Handeln. Allerdings gab es auch Fallzunahmen, so etwa bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie bei Delikten wie Straftaten gegen das Infektionsschutzgesetz.

Die Diebstahldelikte machten im Jahr 2020 mit 8117 Taten und 22,8 Prozent knapp ein Viertel aller Straftaten aus. Innerhalb des Präsidiums Aalen sind sie damit um 15,2 Prozent auf ein Allzeittief zurückgegangen. Diese Entwicklung fällt im Ostalbkreis am deutlichsten aus. Hier gingen die Fallzahlen um 19,9 Prozent zurück. Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls zeigt inzwischen deutliche Wirkung. Hier wurde der niedrigste Wert seit elektronischer Erfassung registriert. Mit 313 Fällen und 27,5 Pozent weniger liegen die Fallzahlen des Jahres 2020 gegenüber dem Höchststand aus dem Jahr 2014 mit damals 1058 Fällen bei weniger als einem Drittel. Im Ostalbkreis nahmen die Delikte um 28 auf 115 Fälle ab.

Die Fallzahlen der Internetkriminalität sind 2020 um 24,3 Prozent auf 2522 Fälle gestiegen. Dabei ist allerdings eine Abnahme der entstandenen Schadenssumme um 47,4 Prozent auf knapp 1,5 Millionen Euro Euro zu verzeichnen. Insgesamt gehen die Täter im Bereich Cybercrime laut Möller immer professioneller vor, sodass von kleinen bis hin zu großen Unternehmen und weltweit agierenden Organisationen nahezu alle Bereiche der Wirtschaft gefährdet seien. Auch die Zunahme von Angriffen mit Corona-Bezug, beispielsweise im Zusammenhang mit Phishing-Mails oder Fakeshops im Internet, verdeutlichten die hohe Anpassungsfähigkeit von Cyberkriminellen an aktuelle Entwicklungen.

2020 wurden 640 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung registriert. Das bedeutet einen Zuwachs von 110 Fällen oder 20,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufklärungsquote befindet sich mit genau 90 Prozent hingegen auf einem historischen Höchststand. 178 Fälle waren solche des sexuellen Missbrauchs, 113 Taten davon an Kindern. Die Fallzahlen beim Verbreiten pornografischer Schriften lagen bei 225, darunter ging es 155-mal um Kinderpornografie. Vergewaltigungsdelikte sind mit 68 Fällen registriert.

Die Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamtinnen und -beamte ist im Jahr 2020 nach Jahren der stetigen Zunahmen erstmals wieder gesunken. Trotz des Rückgangs um 5,3 Prozent auf 324 Fälle handelt es sich dennoch um den zweithöchsten Stand im Fünfjahresvergleich. 775 Polizeibeamtinnen und -beamte wurden Opfer von Übergriffen. 175 von ihnen erlitten Verletzungen, ein Polizeibeamter wurde sogar schwer verletzt.

Mit insgesamt 311 Straftaten ist im Bereich der politisch motivierten Kriminalität eine Zunahme um 38,8 Prozent zum Vorjahreswert zu verzeichnen. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor im Bereich „Rechts“ mit insgesamt 225 Delikten. Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Zunahme um insgesamt 59,6 Prozent festzustellen. Im Bereich „Links“ ist ein Anstieg der Straftaten um 45,9 Prozent auf 54 Delikte zu registrieren.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen 22 557 Verkehrsunfälle aufgenommen. Dies entspricht einem Rückgang um 16,9 Prozent. Im Ostalbkreis ging die Anzahl um 18,2 Prozent zurück. Die Unfälle mit Personenschaden gingen insgesamt um 11,5 Prozent auf 2555 zurück. Die Anzahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang blieb mit 25 Toten auf Vorjahresniveau. Im Ostalbkreis halbierte sich die Anzahl von 14 auf sieben.

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt mit 17 Prozent Hauptunfallursache Nummer eins, dicht gefolgt von Vorfahrtsverstößen mit 16 Prozent. Unfälle unter Alkoholbeeinflussung gingen genauso wie die unter Drogenbeeinflussung zurück.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen Motorradfahrer beteiligt waren, fiel um 5,5 Prozent auf 429. Wie bereits im Vorjahr wurden mit 249 mehr als die Hälfte dieser Unfälle von den Motorradfahrern selbst verursacht, in 65 Prozent war dabei überhöhte Geschwindigkeit Hauptursache. Von den sechs Motorradunfällen mit tödlichem Ausgang ereigneten sich drei im Ostalbkreis.

Bei den Fahrradunfällen schlägt sich vor allem die deutlich steigende Nachfrage nach Pedelecs und E-Bikes in steigenden Unfallzahlen nieder. Insgesamt stiegen die Unfallzahlen mit Fahrrädern um 14,1 Prozent auf 656 Fälle, 585 Fahrradfahrer wurden verletzt, zwei Personen wurden getötet. Bei Pedelecs und E-Bikes ist ein noch deutlicher Anstieg um 34,6 Prozent auf 241 Unfälle zu verzeichnen. 227 Nutzer wurden verletzt, keiner getötet.