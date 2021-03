Weniger Gottesdienste zu Ostern

Die evangelische Kirchengemeinde Aalen wird ihr gottesdienstliches Angebot an Ostern aufgrund der aktuellen Corona-Lage stark reduzieren. das hat sie am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

„Wir wollen damit auch ein klares Zeichen in die Mitte der Gesellschaft hinein setzten“, sagt der evangelische Dekan Ralf Drescher. Man sehe sich denjenigen gegenüber solidarisch verpflichtet, die gegenwärtig in vielfältiger Weise verzichten müssten, so der Dekan weiter. Gleichzeitig müsse man als Kirche aber auch den religiösen Bedürfnissen der Menschen in dieser Zeit in angemessener Weise gerecht werden.

Pfarrer Bernhard Richter stellt fest: „Karfreitag und Ostern sind für uns die wichtigsten Feiertage.“ Konkret bedeute dies aktuell, dass sämtliche Passionsandachten, einschließlich Gründonnerstag, abgesagt würden, ebenso der Gottesdienst für Senioren in der Karwoche, die Osternachtsfeier an Karsamstag und der Gottesdienst am Ostermontag.

„Bei unseren Gottesdiensten legen wir dieses Jahr das Augenmerk ausschließlich auf Karfreitag und Ostersonntag“, sagt Pfarrerin Caroline Bender. Demnach gebe es an Karfreitag einen Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtkirche und um 17 Uhr eine Karfreitagsandacht für Familien. Am Ostersonntag finden um 5 Uhr ein Ostermorgengottesdienst im Gemeindehaus, um 7 Uhr ein Auferstehungsgottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchors im Freien vor der Johanneskirche und um 10 Uhr ein Ostergottesdienst in der Stadtkirche mit einer Schola statt.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass im letzten Gemeindebrief eine ausgearbeitete Liturgie zur Feier eines Ostergottesdienstes zuhause enthalten sei. Anstelle von Abendmahlsfeiern im Gottesdienst würde in diesem Jahr verstärkt die Feier eines Hausabendmahls angeboten. Bei Bedarf könne man sich an das Dekanatamt (Telefon 95620) wenden oder direkt an die Pfarrerinnen und Pfarrer.

Kirchengemeinderätin Christine Krauth weist darauf hin, dass von einigen Mitgliedern des Kirchengemeinderats ein Passions- und Osterweg rund um das Gemeindehaus im Freien in der Osterzeit aufgebaut werde. Bei sämtlichen gottesdienstlichen Feiern würden strenge Schutzkonzepte eingehalten, die Liturgen würden sich vorab jeweils einem Schnelltest unterziehen.