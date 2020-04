Weniger Corona-Infizierte im Ostalbkreis und der Region - Todesfälle steigen

Die Infiziertezahlen im Ostalbkreis sowie den Nachbarkreisen scheinen sich zu verlangsamen. Den stärksten Anstieg hat der Landkreis Schwäbisch Hall mit 36 Neuinfektionen gemeldet. In Göppingen hingegen waren es nur noch sieben.

Die Corona-Krise auf der Ostalb - Das Themen-Dossier

Allerdings steigen in beinahe allen Kreisen der Region die Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Nur die am stärksten betroffenen Kreise - Schwäbisch Hall und Rems-Murr - melden keine weiteren Todesfälle am Dienstag.

So ist die Lage in der Region

Der Ostalbkreis ist mittlerweile auf Platz drei der Kreise mit den meisten Infiziertenzahlen. Der Rems-Murr-Kreis meldete mit 133 Fällen mehr als der Landkreis Hall die meisten Infektionen - nämlich 835.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 694 - Anstieg um zwölf zum Vortag

Aus Isolation entlassen: 376

Aktive Fälle: 313

† 6 (+1) - Anm. d. Red.: Zahl in Klammern ist Differenz zum Vortag

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 551 - Anstieg um sieben zum Vortag

Genesene Patienten: 201

† 18 (+2)

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 309 - Anstieg um 18 zum Vortag

Genesene Patienten: 101

† 12 (+2)

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 235 - Anstieg um 21 zum Vortag

Genesene Patienten: k. A.

† 9 offiziell bestätigte Fälle

Der Landkreis meldete mehrere Todesfälle in einem Seniorenheim. Dort sollen neun Bewohner gestorben sein, einige von ihnen im Zusammenhang einer Covid-19-Infektion. Die Behörde rechnete damit, dass alle Fälle mit dem Coronavirus zusammenhängen. Demnach läge die Zahl der Todesfälle bei 16.

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 722 - Anstieg um 36 zum Vortag

Genesene Patienten: 222

† 23 (+0)

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 835 - Anstieg um 26 zum Vortag

Genesene Patienten: 235 - Diese Zahl wird nur zwei Mal wöchentlich aktualisiert, teilt die Kreisverwaltung mit

† 11 (+0)

Weitere aktuelle Meldungen

Corona-Testgeräte kommen aus Nachbarkreis

Die Nördlinger Firma LRE Medical hat ein vollautomatisiertes Diagnosegerät für Corona-Schnelltests entwickelt, das Ergebnisse innerhalb einer Stunde liefern kann.

Bei Symptomen zunächst beim Hausarzt melden

Am Samstag, 4. April, hat die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg auf dem Greutplatz in Aalen ihren Betrieb aufgenommen. Seitdem werden Patienten mit fieberhaftem Infekt von den niedergelassenen Ärzten im gesamten Ostalbkreis an die Fieberambulanz verwiesen.

Wenn die Kontaktsperre die Sucht wieder aufflammen lässt

Die Corona-Krise stellt auch die Suchtberatungen in der Region vor besondere Herausforderungen. Menschen mit Suchtproblemen, die sich schon in Behandlung befinden, können nicht mehr so betreut werden wie vorher.

Wichtige Telefonnummern im Ostalbkreis

Ellwangens Partnerstadt meldet 18 Corona-Tote

Steigende Infiziertenzahlen und Menschen, die an den Folgen von Covid-19 sterben. Auch Abbiategrasso hat aktuell stark mit dem Coronavirus zu kämpfen. Die italienische Partnerstadt Ellwangens liegt nur wenige Kilometer entfernt von Mailand in der Lombardei, einer Region, die besonders von der Pandemie betroffen ist.

Aalens OB richtet sich mit Videobotschaft an Bürger

In der Corona-Krise hat sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Montag, 6. April, an die Bürger der Stadt gewandt. Darin dankt er allen Menschen, die insbesondere im Gesundheitswesen, aber auch an allen anderen notwendigen Stellen das öffentliche Leben aufrechterhalten.

Mehr entdecken: Videobotschaft von OB Thilo Rentschler an die Aalener Bevölkerung

Zweitligist nimmt Training wieder auf

Das neue Schlagwort in diesen Profifußballertagen heißt Kleingruppentraining. Der FC Bayern München und ein paar andere Bundes- und Zweitligisten machen es seit diesem Montag. Ab diesem Mittwoch macht es auch der Zweitligist 1. FC Heidenheim.

Weitere Meldungen und Inhalte zum Coronavirus

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Mehr entdecken: Stadt Ellwangen bittet um Unterstützung für Abbiategrasso

Mehr entdecken: Landrat und Bürgermeister rufen zur Einhaltung des Kontaktverbotes auf