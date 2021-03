Weniger Arbeitslose im Februar

Nach dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar ist die die Zahl der Arbeitslosen ist in Ostwürttemberg im Februar wieder leicht gesunken. Aktuell sind bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern 10 662 Personen arbeitslos gemeldet. Dieses sind 156 Arbeitslose oder 1,4 Prozent weniger als im Vormonat.

Der Rückgang ist damit in diesem Februar etwas stärker ausgefallen als im Landes-durchschnitt. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar ist überwiegend saisonbedingt. Die Auswirkungen der anhaltenden Pandemie seien nach wie vor auf dem Arbeitsmarkt deutlich sichtbar, so Elmar Zillert, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Aalener Agentur für Arbeit.

Die Zahl der Arbeitslosen liegt in Ostwürttemberg mit 22 Prozent und einem Plus von 1924 Arbeitslosen immer noch deutlich über dem Niveau des Vorjahres. In Hartz IV waren im Februar 4382 Arbeitslose gemeldet. Dieses entspricht einem Rückgang von 89 Arbeitslosen oder 2,1 Prozent gegenüber dem Januar. Die Zahl der Erwerbslosen liegt jedoch um 21,1 Prozent oder 766 Personen über dem Vorjahr. Die Quote verharrt im Februar im Vergleich zum Januar unverändert bei 1,7 Prozent.

In der Zuständigkeit der Arbeitsagentur ging im Februar die Zahl der Arbeitslosen um 245 oder 3,8 Prozent auf nun 6280 Personen zurück. Gemessen am Februar des Vorjahres sind dies 1158 Arbeitslose mehr.

Im Landkreis Heidenheim ging die Zahl der Arbeitslosen um 44 Personen auf 3814 zurück, das sind 1,1 Prozent weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote verringerte sich hier um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Ostalbkreis reduzierte sich ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte auf nun 3,8 Prozent. Aktuell sind im Ostalbkreis 6848 Personen arbeitslos gemeldet. Dies sind 1,6 Prozent oder 112 Arbeitslose weniger als im Januar.

Während gegenüber dem Vormonat bei den Jugendlichen 15 bis unter 25 Jahre sowie bei den Älteren über 55 Jahre ein Anstieg in der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist, reduzierte sich die Arbeitslosigkeit im Februar bei den übrigen Personengruppen. Erfreulich ist laut Zillert, dass der seit zwölf Monaten anhaltende Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Langzeitarbeitslosen gestoppt werden konnte. Im Februar ging die Zahl um ein Prozent auf nun 3.042 Personen zurück.

Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in Ostwürttemberg ist im Februar gegenüber dem Vormonat gestiegen und zwar stärker als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die regionalen Betriebe erteilten dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Aalen im Februar 806 neue Vermittlungsaufträge. Die meisten Stellen kamen aus dem Fertigungsbereich, gefolgt vom Bereich Verkehr und Logistik und dem Gesundheitsbereich. Den Vermittlerinnen und Vermittlern des AGS standen damit im Februar 2323 Arbeitsangebote zur Besetzung zur Verfügung. Dieses sind 23,9 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

Nach Verlängerung des Lockdown hat sich im Februar die Situation bei der Kurzarbeit weiter ausgeweitet. Mit dem „Lockdown light“ Anfang November haben die Anzeigen an Kurzarbeit wieder zugenommen, nachdem über die Sommermonate ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Ostwürttemberg für 88 202 Beschäftigte in 5960 Betrieben Kurzarbeit beantragt. 65 282 Betroffene mit 4311 Anzeigen entfielen auf den Ostalbkreis und 22 20auf den Landkreis Heidenheim mit 1649 Anzeigen.