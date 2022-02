Weniger als 1000 Fälle: Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis sinkt weiter. Das berichtet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im aktuellen Lagebericht. Demnach haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner 987,6 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Tage zuvor lag der Wert noch oberhalb von 1000.

Seit der Alarmstufe I greifen weitere Beschränkungen, sobald der Wert an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf mehr als 1500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steigt. Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 3104 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. In Baden-Württemberg waren es 142.623 Fälle.

Mit 430 Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle im Ostalbkreis auf 40.115. Zudem hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. 507 Menschen starben seit März 2020 im Kreis mit oder an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Im Land wurden am Mittwoch 22 weitere Fälle registriert.

Die sogenannte Hospitalisierungsrate liegt mittlerweile bei 6,0 (+0,6 zum Vortag). In der Vorwoche lag der Wert noch bei 4,9. Derzeit werden auf den Intensivstationen des Landes 268 Covid-Patienten behandelt, drei weniger als am Vortag. In der Vorwoche waren es laut Lagebericht 278.

In den Kliniken Ostralb liegen davon sechs Patienten. Drei von ihnen müssen beatmet werden. Laut Intensivregister sind aktuell 45 Intensivbetten bei den Erwachsenen belegt, neun hingegen frei.

Die aktiven Fälle sind ebenfalls deutlich zurückgegangen. Wie dem Dashboard des Landratsamts zu entnehmen ist, waren am Dienstag 4305 Menschen im Kreis positiv getestet, 249 weniger als noch am Vortag.