Wenig Veränderung auf dem Arbeitsmarkt

8331 Personen sind im Dezember in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldet gewesen. Der leichte Zuwachs von 24 Personen mehr als im Vormonat schlägt sich jedoch nicht in der Arbeitslosenquote nieder. Die Quote bleibt bei 3,3 Prozent.

„Bedingt durch die Feiertage und den damit häufig verbundenen Urlaub, verlagern viele Betriebe ihre Personalentscheidungen auf den Januar. Auch laufen im Dezember traditionell viele befristete Arbeitsverträge aus, weshalb es im Dezember häufiger zu steigenden Zahlen in der Arbeitslosigkeit kommt. Insgesamt blicken wir zum Jahresende auf einen Arbeitsmarkt, der sich nicht nur während einer lang andauernden Pandemie, sondern auch trotz zahlreicher weltpolitischer und wirtschaftlicher Einflüsse durchgehend als stabil erwiesen hat“, bilanziert Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Aalener Agentur für Arbeit.

Ein genauer Blick auf die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt: Insgesamt meldeten sich 786 Personen aus Erwerbstätigkeit arbeitslos. Das sind 3,3 Prozent weniger als im November, fast fünf Prozent weniger als im Dezember 2021 und sogar 17 Prozent weniger als vor der Pandemie im Dezember 2019. Ein deutliches Zeichen, dass die Unternehmen zunehmend ihr Personal halten.

Allerdings stellt die Agentur für Arbeit fest, dass es weit weniger Arbeitslosen gelungen ist, eine Arbeit aufzunehmen. Den Schritt in eine neue Erwerbstätigkeit schafften 478 Arbeitslose, was 137 Personen weniger als im Vormonat und 133 weniger als im Dezember 2021 ausmacht. „Zwischen den Anforderungen der gemeldeten Stellenangebote und den vorhandenen Qualifikationen vieler arbeitsloser Personen gibt es ein größer werdendes Missmatch“, so Prusik.

Sichtbar werde dies auch in der Anzahl der Stellenangebote. Unmittelbar vor der Pandemie im Dezember 2019 waren der Agentur für Arbeit Aalen 3311 Stellen gemeldet. Aktuell sind es 5143. Der Bedarf an Fachkräften sei hoch, könne aber qualitativ oft nicht gedeckt werden. „Wir müssen konsequent am Thema zukunfts- und marktorientierte Qualifizierung für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für die Beschäftigten in der Region dranbleiben“, appelliert Prusik.

In der Agentur für Arbeit Aalen, mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim, werden 3903 Personen betreut. 4428 Personen werden derzeit vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 53,2 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht.

In Zahlen: Ostalbkreis: 5554 Arbeitslose (2671 Frauen, 2883 Männer), sieben Personen oder 0,1 Prozent mehr zum Vormonat; Arbeitslosenquote im Dezember: 3,1 Prozent (0,0 Prozentpunkte), davon vom Jobcenter betreut (SGB II): 2931 Menschen, vier Personen oder 0,1 Prozent mehr zum Vormonat. Stellenangebote: 983 Stellen wurden im Dezember der Arbeitsagentur Aalen oder den Jobcentern gemeldet (71 oder 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr). Im Dezember ist zeigten 32 Betriebe für 494 Beschäftigte Kurzarbeit an, im November waren es noch 23 Betriebe mit 436 Beschäftigten.