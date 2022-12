Wen hat ein betrunkener Autofahrer gefährdet?

Gegen 14.45 Uhr am Samstagnachmittag ist ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf der Ellwanger Straße ortsauswärts in Fahrtrichtung B29 unterwegs gewesen. Das Fahrzeug fiel auf, weil es offenbar in Schlangenlinien fuhr und dabei auch auf die Gegenfahrspur geriet, wobei es beinahe zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern kam. Das Fahrzeug konnte von der Polizei im Bereich Westhausen angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 58-Jährige mit rund zwei Promille stark unter Alkoholeinfluss stand, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des 58-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung zu setzen.