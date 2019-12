Rainau-Schwabsberg (an) - Nach Weltmeister, Weltrekordhalter und Weltranglistenerstem steigt ein weiterer Kegelhöhepunkt an diesem Samstag um 14 Uhr auf den KC Bahnen in Schwabsberg. Mit Rot Weiß Zerbst kommt der Weltpokalsieger und mehrfache deutsche Meister und derzeitig unangefochtene Tabellenführer zum Start in die Rückrunde auf die Ostalb.

Die Mannen um Stephan Drexler stehen vor einer schweren Aufgabe, denn der Zerbster Kader, bestückt mit Nationalspielern marschiert von Sieg zu Sieg.

Als Herbstmeister stehen sie ungeschlagen ganz oben in der Tabelle. In den vergangenen Jahren waren für die Sachsen-Anhaltiner die Reise nach Schwabsberg nicht nur ein Abgeben der Visitenkarte, sondern es waren mehrfach sehr spannende Spiele mit teils sehr knappen Entscheidungen.

Reichlich Antworten

Welche Mittel stehen den Hausherren zur Verfügung, um dem scheinbar übermächtigen Gegner die Stirn zu bieten?

Welche Taktik wählen die Gäste? Wie gut kommen die Schwabsberger aus ihren Startlöchern? Auf diese Fragen wird es am Samstag reichlich Antwort geben. Dass Zerbst die Favoritenrolle inne hat, ist wohl allen Akteuren und Verantwortlichen bewusst. Die KCler in der Außenseiterrolle werden jedoch alles daran setzen, eine 0:8-Niederlage abzuwehren.

In neun Spielen der Vorrunde gaben die Gäste ganze acht Mannschaftspunkte ab, zuhause drei und auswärts deren fünf. Das bestätigt die Dominanz der Zerbster in der 1. Bundesliga. Auf den Plätzen eins bis drei der Rangliste (Auswärtsschnitt) stehen die Gästespieler Florian Fritzmann (662), Manuel Weiß (656) und Timo Hoffmann (653).

Dazu kommen der Weltranglistenzweite Igor Kovacic, sowie weitere Nationalspieler wie Thomas Schneider, Matthias Weber und Jürgen Poitinger. „Den dritten Samstag in Folge dürfen wir uns mit Topkeglern auf unseren Bahnen messen, ein Unterfangen das unserer jungen Mannschaft in der Entwicklung weiterhelfen wird“, so der Schwabsberger Kapitän Stephan Drexler zur anstehenden Aufgabe.