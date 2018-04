Weltmusik bei der Jam-Session

Veronica Gonzalez und Rodrigo Santa Maria sind zu Gast bei der Jam-Session am Mittwoch, 4. April, im Aalener Frapé. Beide Musiker sind tief in der musikalischen Tradition ihrer Heimat Südamerika verwurzelt, Einflüsse die sich in ihren Kompositionen widerspiegeln.

Doch es wäre zu einfach, ihre Musik als Latin-Music zu bezeichnen, sind doch beide Künstler weit gereist und länger von der europäischen Musiktradition inspiriert. Die in Aalen lebende Veronica Gonzalez hat in Rodrigo Santa Maria einen neuen musikalischen Partner gefunden. An diesem Abend trifft argentinische Milonga auf peruanischen Landó und chilenische Folklore auf brasilianische Bossa Nova. Begleitet werden die beiden vom Stefan-Frank-Trio.