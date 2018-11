Weltklasse-Akrobatik in Aalen

(an) - Die TurnGala gehört zu den Glanzlichtern im sportlichen Jahresgeschehen in Aalen. Auch am ersten Januar 2019 wird diese Veranstaltung wieder zweimal präsentiert. 2015 hatte der TSV Wasseralfingen als Ausrichter erstmals dazu als Ausrichter den Anstoß gegeben.

Am Neujahrstag ist es um 14 und 18.30 Uhr soweit, wenn die nationalen und internationalen Künstler Sport und Show präsentieren unter dem Motto „Reflexion“. Körperliche Poesie gepaart mit atemberaubenden technischen Fähigkeiten zeigen die Kanadierin Camille Tremblay und ihr Landsmann Louis-Marc Bruneau. Das Duo ist geprägte von seiner jeweils zehnjährigen Erfahrung an der „Quebec Circus School“. „Jonglissimo“, von den österreichischen Brüdern Christoph und Manuel Mitasch ins Leben gerufen, wurde mit der Überzeugung gegründet, dass Jonglage eine faszinierende visuelle Kunstform ist. Mit ihrer Weltklasse-Akrobatik setzten sie neue Maßstäbe in der Team-Jonglage. Sie wurden viermal Weltmeister und stellten 23 Weltrekorde auf. Allein diese beiden Ensembles werden, zusammen mit den weiteren hochklassigen Interpreten, die Besucher in der Ulrich-Pfeifle-Halle, zu Begeisterungsstürmen hinreisen. Es wird empfohlen, vom Kartenvorverkauf Gebrauch zu machen.

Tickets sind bei der TSV-Geschäftsstelle Spieselstraße 23, 73433 Áalen, Telefon 07361-76375, montags von 9.30 bis 12 Uhr und mittwochs von 18 bis 20 Uhr sowie bei der Touristik-Information Aalen, Reichstädter Straße 1, 73430 Aalen, Telefon 07361-522358, erhältlich.