Weltkindertag: „Wir sind Wunderkinder“

Es begann vor 20 Jahren, als mit Thomas & Uli zum ersten Male ein Konzert zum Weltkindertag in der Stadtkirche in Aalen stattgefunden hat. Daraus ist ein großes Bündnis geworden, das viele Jahre auf dem Marktplatz oder in der Ulrich-Pfeifle-Halle ein großes Fest zum Weltkindertag organisiert hat. Nun konnte schon zum zweiten Male coronabedingt ein größeres Fest nicht stattfinden. Doch das Mitmachkonzert ging über die Bühne und so freute sich Pfarrer Bernhard Richter, dass 150 Kinder die Stadtkirche fühlten.

„Heute ist Euer Tag, und das wollen wir feiern“, so Richter. Er erinnerte aber auch an viele Kinder, die nichts zum Feiern haben, die kein Vesper mitbekommen, die hungern, keine Zimmer haben, vielleicht mit ihren Eltern auf der Flucht sind.

„Endlich geht es los“ stimmte Uwe Lal, der Liedermacher aus Schalksmühle, die Kinder ein. Und hatte mit diesen eine Menge vor. Es wurde geklatscht, gestampft, eine Rakete gemacht und immer wieder in Liedern daran erinnert, wie Gott alles gut gemacht hat. Das Konzert endete mit dem von Uwe Lal stammenden Lied: „Wir sind Wunderkinder“, ehe die Kinder aus der Stadtkirche zogen wo sie eine Überraschungstüte von Sarah Sperfeldt vom Stadtjugendring überreicht bekamen.