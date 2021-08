Weltkindertag trotz(t) Corona

Coronabedingt ist es derzeit gar nicht so einfach, etwas für den Herbst zu planen. Allen, die seit vielen Jahren den Weltkindertag im Auge haben und organisieren, geht es ähnlich. Sie haben schon vor Wochen entschieden: Ein großes Weltkindertagsfest wird es nicht geben können. „Doch für die Kinder ist in der Pandemie so viel ausgefallen“, sagt Pfarrer Bernhard Richter, „es muss zum Weltkindertag in diesem Jahr wieder etwas stattfinden.“

Und so plant die evangelische Kirchengemeinde für den 20. September um 10 Uhr ein Mitmachkonzert in der Stadtkirche, zu dem vor allem die Kindergärten eingeladen sind. Zu Gast ist der Liedermacher Uwe Lall, der schon 2011 und 2016 in Aalen beim Weltkindertag war. Sein Mitmachkonzert steht unter der Überschrift „Wir sind Wunderkinder“, nach dem gleichlautenden Lied, das von ihm stammt.

Tags zuvor, am Sonntag, 19. September, soll der Gottesdienst am Kocher im Gemeindehaus auch ganz dem Weltkindertag gewidmet sein, denn er steht unter dem Motto des Wortes Jesus aus dem Kinderevangelium (Markus 10.16): „Lasset die Kinder zu mir kommen“.

Das große Bündnis zum Weltkindertag, das seit 2009 unter der Regie des Kinderschutzbunds auf die Beine gestellt wurde und jetzt in der Verantwortung des Stadtjugendrings steht, ist auch am Planen kleiner Formate. „Denn“, so betont Pfarrer Richter beim Pressetermin im Kindergarten Liliput, „wir dürfen die Kinder nicht vergessen. Was nur geht, muss stattfinden. Das sind wir unseren Kindern schuldig.“

Da ohne Weltkindertagsfest auch der ökumenische Gottesdienst nicht stattfinden wird, möchte Richter den Weltkindertag und die Interkulturelle Woche miteinander in Verbindung bringen. Der Gottesdienst am 26. September um 10 Uhr in der Stadtkirche steht unter dem Motto: „Alle Kinder dieser Welt“.