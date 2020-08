Weltkindertag trotz(t) Corona

Es ist eine gute und eine erschreckende Nachricht: Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung ist es jungen Menschen heute wichtiger, eine Heimat zu haben als Erfolg und Status. Die erschreckende Nachricht ist, dass in Deutschland rund 2,8 Millionen Kinder, also 21 Prozent, von Armut und Ausgrenzung bedroht sind.

Daher ist für Pfarrer Bernhard Richter der Weltkindertag im September immer auch eine politische Ansage. „Es geht an diesem Tag nicht nur um Spiel und Spaß, sondern letztendlich um die Frage, was uns Kinder und Jugendliche wert sind“, so der Stadtkirchenpfarrer. Deshalb ist für Richter auch das Bündnis in der Stadt, das sich zum Weltkindertag zusammengeschlossen hat und das seit 2009 immer größer geworden ist, ein wichtiges Zeichen, „dass uns Kinder etwas bedeuten und dass wir ihnen Heimat und Geborgenheit schenken, im Elternhaus, aber auch darüber hinaus“. Daher hält Richter auch daran fest, dass Kirche sich im Kindergartenbereich engagiert und in der Stadt ein wichtiger Träger ist“. Und am Weltkindertag mit den Kindern auch feiert.

Für Richter ist es das 20. Mitmachkonzert, das er organisiert und die Kinder einlädt. Da der Weltkindertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, wird das Mitmachkonzert der Kindergärten schon zwei Tage vorher, also am Freitag, 18. September, um 10 Uhr in der Stadtkirche stattfinden. Der Liedermacher Jörg Sollbach aus Siegen wird mit seiner Handpupe Fridolin das Konzert gestalten. Es steht in diesem Jahr unter der Überschrift: „Hey, wir sind stark.“

Coronabedingt wird diesmal die Polonaise vor der Stadtkirche ausfallen müssen. Und wie es mit dem großen Weltkindertagsfest am 20. September in und um die Ulrich-Pfeifle-Halle aussieht, ist auch noch unsicher.

Doch Richter hofft, dass es um 12 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst starten kann, und es dann wieder viele Angebote für die Kinder geben kann, möglichst viele im Freien.