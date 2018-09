Weltkindertag steht in Aalen unter dem Motto „Wir sind Freunde“

Am Donnerstag war offiziell der Weltkindertag. In der Aalener Innenstadt und in der Stadtkirche wurde dies deutlich, denn über 200 Kinder kamen zu Mitmachkonzert in die Aalener Stadtkirche. Der bekannte christliche Liedermacher Jonathan Böttcher und Bruno Bischler stellten den Weltkindertag unter das Motto: Wir sind Freunde.

Pfarrer Bernhard Richter zeigte sich begeistert, wie die Kinder Leben in die Kirche bringen. Solche Tage seien ganz wichtig, so der Stadtkirchenpfarrer, weil dann noch einmal ganz besonders deutlich gemacht werden kann, wie wichtig Kinder sind. „Ihr alle seid ein Geschenk Gottes“.

Und dann wurde in der Kirche gestampft, geklatscht und geseufzt. Und viele bekannte Lieder konnten mitgesungen werden. „Wir sind Wunderkinder“ dröhnte es hundertfach aus Kindermund. Unter der Verheißung: „Gott geht mit“ zogen alle aus der Stadtkirche in einer Polonaise in die Stadt, damit für alle deutlich wird, dass Weltkindertag ist und Kinder in dieser Stadt und in der Gesellschaft willkommen sind und genügend Platz brauchen. Denn auch nach dem Konzert gilt: wir sind Freunde.