Der Kinderschutzbund Aalen bietet am Mittwoch, 18. April, um 17 Uhr für Organisationen und Vereine, die sich am Weltkindertagsfest (Sonntag, 16. September) mit einer Spielaktion beteiligen möchten, ein Vorbereitungsgespräch in seinen Räumen, An der Stadtkirche 23, an.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07361 / 68765.