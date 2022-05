Weltcupsiegerin Marion Fromberger rast die Rolltreppen im Kubus hinab

Der Sommer steht in Aalens Innenstadt unter dem Motto „Fahrrad“. Von der Sommeraktion „Abgefahren“ bis zum Mountainbike Welt Cup, dreht sich alles um die beliebte Sportart. Pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai, findet im Kubus Aalen um 12.30 Uhr eine spektakuläre Bike-Show statt.

Bevor um 13 Uhr die Geschäfte öffnen, werden das Foyer und die Rolltreppe im Shoppingcenter zum Schauplatz wagemutiger Fahrten. Marion Fromberger, Weltcupsiegerin und Mountainbike-Managerin der Stadt Aalen, wird gemeinsam mit Nils Riecker, zweifacher Deutscher Meister Trails ihr Können zum Besten geben.

Mit der Vorführung soll das Publikum auf den Geschmack gebracht werden: Denn die spektakuläre Fahrt über die Rolltreppe wird beim anstehenden Welt Cup am 23. Juli in den offiziellen Parcours des Einzelfahrens eingebunden. Das Starthaus wird sich hier im Kubus Obergeschoss befinden, die Fahrer starten über die Rolltreppe durchs Foyer in Richtung Marktplatz.

Im Zuge der Bike Show verlost der Kubus zusammen mit dem MTB Racing Team ein persönliches Mittagessen mit Marion Fromberger. Alle Fans können über die Social Media Kanäle am Gewinnspiel teilnehmen.