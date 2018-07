„Weltbeste Maler und Lackierer“

Hannes Jedele hat bei der Verleihung der nach seiner Firma benannten Förderpreise das schönste Kompliment gemacht: „Sie gehören zu den weltbesten Malern und Lackierern“. Natürlich spielte er dabei auch auf das in Deutschland praktizierte duale System an, wo Schule und Ausbilder Hand in Hand arbeiten und auf diese Weise gute Ergebnisse erzielt werden. Jedele übergab den Förderpreis der Firma Jedele an Kevin Wunder (Firma Grupp, Ellwangen, Note 1,8), sowie an Hendrik Frenzel (Firma Südanstrich, Heidenheim, Note 2,2).

Den Auftakt und die musikalische Umrahmung lieferte an diesem Abend mit Christine Schönherr eine Insiderin. Sie hatte selbst vor Jahren zu den Absolventen bei der Verabschiedung der Maler und Lackierer gehört. David Thieringer, Obermeister der Heidenheimer Innung, gratulierte als Erster, indem er den Ausbildern, Eltern, Firmen und Lehrern für ihr Engagement dankte. „Jetzt erkennen sie die Qualität und Kreativität im Maler- und Lackiererhandwerk. Vertrauen sie auch in Zukunft auf ihr in den vergangenen drei Jahren erworbenes Können und Wissen“, was Hausherr Rainer Weiss mit den vielfältigen Möglichkeiten ergänzte, die während der Ausbildung vermittelt wurden.

Prüfstücke sind ausgestellt

In der IKK classic war eine Vielzahl der Prüfstücke ausgestellt. Deren Herstellung erläuterten in den einzelnen Arbeitsschritten Alexander Lampakis und Viveca Niekrenz für die Maler und für die Lackierer Maurice Pauls. Nach der Übergabe der Prüfbescheinigungen an die Maler und Lackierer der Innungen Aalen (elf), Schwäbisch Gmünd (sieben) und Heidenheim (sieben) durch den Prüfungsvorsitzenden Hubert Schmid wurden Martin Bückle und Maurice Pauls mit dem „Lukas“ ausgezeichnet, dem Schutzheiligen der Maler und Lackierer.

In seinem Schlusswort gratulierte Obermeister Michael Bader von der Innung Aalen und rief den ausgelernten Gesellen zu, auch künftig Motivation und Weiterbildungswillen an den Tag zu legen. Der Festabend schloss mit einem kleinen Imbiss in den Seminarräumen der IKK.