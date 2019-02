Welland-SPD stimmt sich auf die Kommunalwahl ein

Die Welland SPD aus dem Ortsverein Dewangen/Fachsenfeld hat sich beim traditionellen offenen SPD-Stammtisch im neuen Jahr getroffen, um gemeinsam für die anstehende Kommunalwahl Ende Mai die vielfältigen Aufgaben zu koordinieren und Weichen zu stellen. Die Suche nach Kandidaten läuft in beiden Ortsteilen bereits seit Herbst letzten Jahres auf Hochtouren.

„Verantwortung für die kommunale Arbeit als Ortschafts- oder Gemeinderäte wird von vielen als große Herausforderung gesehen, was manche auch abschreckt. Darum gestaltet sich die Kandidatengewinnung in beiden Ortsteilen nicht gerade einfach“, so Helmut Gentner, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Fachsenfeld/Dewangen. Dennoch ist man in den Reihen der Welland-SPD zuversichtlich, bis zur Abgabe der Listen bei der Stadt Aalen Ende März noch Kandidaten zu finden.

In einer gemeinsamen und lebendigen Diskussion wurden wichtige Termine und vielfältige Vorhaben festgelegt. Man war sich einig, die Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Ziele für die Ortsteile Fachsenfeld und Dewangen den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen. Die Termine zu diesen Info-Veranstaltungen sollen im März/April veröffentlicht werden.

Trotz der derzeitig schwierigen Lage für die Volksparteien, allen voran die SPD, waren sich die Anwesenden bei der Versammlung einig, dass die SPD für eine zukunftsorientierte und soziale Kommunalpolitik stehe und auch künftig im Ortschafts- und Gemeinderat nicht fehlen dürfe.