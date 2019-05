Welche Parteien wählt die Ostalb ins Europaparlament?

Welche Parteien schickt die Ostalb ins Europaparlament? Der Stimmzettel am heutigen Wahlsonntag bot mit einer Länge von knapp einem Meter genügend politische Auswahlmöglichkeiten.

Auch auf der Ostalb lässt sich der bundesweite Trend erkennen. Die SPD verliert, die Grünen legen zu. Die CDU verliert zwar Stimmen, bleibt aber stärkste Kraft. Die Wörter wählen die Abgeordneten der CDU beispielsweise mit 50,2 Prozent, in Unterschneidheim kommen die Christdemokraten sogar auf 57,5 Prozent. In Obergröningen wird die AfD zweitstärkste Kraft mit 18,7 Prozent.

Im unten stehenden Link gelangen Sie direkt zur Übersichtsseite, auf der Sie Ihre Stadt oder Gemeinde auswählen können.

+++ Hier geht's zur Übersichtsseite +++

So sah es nach der Auszählung des ersten Wahlbezirks in Ellwangen aus. (Foto: Hannah Schulze)

+++Europawahl+++

Mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in 28 Staaten bestimmen das zukünftige EU-Parlament. Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten. Auch im Ostalbkreis geben die Menschen ihre Stimme ab.

Die Wahllokale schließen am Sonntag um 18 Uhr. Danach beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen für die Europawahl. Gegen 19 Uhr dürften die ersten Ergebnisse vorliegen.

+++Kreistagswahl+++

Im Ostalbkreis wird am Sonntag auch über die Besetzung des Kreistags entschieden. Das Wahlgebiet umfasst den gesamten Landkreis. Wahlberechtigt sind die Kreiseinwohner. Bei der letzten Kreistagswahl 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 50,5 Prozent. Die Ergebnisse zur Kreistagswahl werden frühestens am Montag erwartet.

+++Kommunalwahlen+++

Ebenfalls an diesem Sonntag stehen die Wahlen für die Ortschafts-, Gemeinderäte und Kreistage in Baden-Württemberg an. Ein paar Rathäuser in der Region beginnen noch am Sonntagabend mit der Auszählung der Stimmen.

Ellwanger Wahlhelfer werten die Stimmzettel der Bürger aus. (Foto: Hannah Schulze)