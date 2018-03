Weiterkommen mit emotionalem Storytelling

Das KarMen-Plus-Mentoring-Programm der Hochschule Aalen bereitet Studentinnen auf eine Führungsposition vor. Nun sind Absolventinnen während einer Feier verabschiedet worden, bei der Veit Etzold über „female storytelling“ sprach.

Wie „Frau“ sich besser präsentieren kann, hatte Professor Veit Etzold in seinem Impuls-Vortrag vorgestellt. Man dürfe sich allerdings eine Story nicht als Märchen vorstellen, so der Professor der Wirtschaftswissenschaften. In Storys würden Lösungen für Probleme angeboten. Daher brauche jede Story einen Schurken. Frauen sollten dabei nicht hinter den Männern zurücktreten. Die meisten Männer handelten jedoch oft nach dem Leitmotiv „SABVA“ (sicheres Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit). „Wenn Sie etwas können, muss eine emotionale Geschichte dazu“, riet Etzold den Teilnehmerinnen des KarMen-Plus-Programms. Durch ein emotionales Storytelling könne man weiterkommen und sich unabdingbar machen.