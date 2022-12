Weiterer Hausarzt schließt aus Altersgründen seine Praxis

Das Sterben der Hausarztpraxen in Aalen und den Stadtbezirken geht weiter. Mit Dr. Holger Grasselt hat sich jetzt ein weiterer Allgemeinmediziner zur Ruhe gesetzt. Einen Nachfolger für seine Praxis in der Bismarckstraße 38 in Wasseralfingen hat er nicht gefunden. Mit drei noch vorhandenen Praxen steht der Stadtbezirk im Gegensatz zu den Ortschaften Fachsenfeld und Dewangen, in denen es keinen Hausarzt mehr gibt, zwar noch gut da. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich auch hier die ambulante ärztliche Versorgung verschlechtert, sagt Dr. Thomas Battran, der in Wasseralfingen eine Praxis betreibt.

Die Nachricht, dass Dr. Holger Grasselt seine Praxis schließt, macht schon seit geraumer Zeit in Wasseralfingen die Runde. Offiziell kommuniziert wurde das Ende allerdings nicht. Auf der Homepage der Praxis tauchen nach wie vor die aktuellen Öffnungszeiten auf. Bei einem Anruf in der Praxis verkündet allerdings der besprochene Anrufbeantworter, dass diese seit 21. Dezember wegen Ruhestands geschlossen hat. Den Hausarzt selbst zu erreichen, war nicht möglich. Von dem Aus der Praxis gewusst haben allerdings die Patienten. In dem Wissen, dass ihr Allgemeinmediziner in den Ruhestand geht und keinen Nachfolger für seine Praxis findet, haben sie sich nach einem neuen Arzt umgesehen. Einige seien im Medizinischen Versorgungszentrum in Hofherrnweiler untergekommen, weiß Thomas Battran. Er selbst habe in seiner Praxis keine neue Patienten aufnehmen können. Auch angesichts seines Alters möchte er künftig kürzer treten.

Doch auch in anderen Praxen sei es zunehmend schwierig, als Patient aufgenommen zu werden. Nicht nur mit Blick auf die Hausärzte, sondern auch auf die Fachärzte. „Wer hier einen Termin haben möchte, wird auf Monate vertröstet. Lebten wir vor zehn Jahren noch in einem Schlaraffenland, spitzt sich die Lage immer mehr zu. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt in ein Alter, in dem sie nahezu täglich eine ärztliche Versorgung brauchen, die angesichts des Ärztemangels allerdings nicht geleistet werden kann.“ Wer neu nach Aalen zieht oder seinen Hausarzt verliert, tue sich schwer, künftig adäquat versorgt zu werden.

Nach dem Aus von Dr. Grasselt gibt es in Wasseralfingen noch drei Praxen, die sich um die hausärztliche Grundversorgung des knapp 13.900 Einwohner zählenden Stadtbezirks kümmern, sagt Battran. Neben seiner Praxis seien das die Gemeinschaftspraxis von Dr. Karl-Heinz Auchter und Dr. Thomas Bopp sowie die Praxis von Dr. Wolfgang Kapp. „Wir werden allerdings alle nicht jünger“, sagt Battran. Weitere Praxenschließungen aufgrund mangelnder Nachfolge seien die Folge. „Die ambulante Versorgung ist gefährdet“, sagt der Mediziner und Stadtrat der Grünen im Gemeinderat, der prophezeit, dass es in fünf Jahren noch schlimmer sein werde.

Mit dem Aktionsprogramm zur Förderung der ärztlichen Versorgung in Aalen, das der Gemeinderat beschlossen hat, soll die Neuniederlassung eines Arztes oder einer Ärztin, die Übernahme einer Praxis, die Eröffnung einer Zweigpraxis und die Anstellung von Hausärzten gefördert werden. 60.000 Euro stehen zu diesem Zweck jährlich zur Verfügung. Überdies wird die Stadt Aalen auf Antrag der Grünen im Gemeinderat prüfen, inwieweit ein Medizinisches Versorgungszentrum in kommunaler Trägerschaft aufgebaut werden kann, um Ärzte für die ambulante Versorgung zu gewinnen. In einem solchen könnten Ärztinnen und Ärzte als Angestellte arbeiten, seien von bürokratischen Pflichten befreit und auch hinsichtlich der Arbeitszeiten flexibler. Das biete vor allem jungen Ärztinnen, die 70 Prozent der Studienabgänger ausmachten, die Chance, Familie mit Beruf zu vereinbaren, sagt Battran.