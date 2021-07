Weitere Wettkampferfahrung gesammelt

Die derzeit sechs Landeskaderschwimmer des Württembergischen und Badischen Schwimmverbandes sind am vergangenen Wochenende im Schwäbisch Haller Schenkenseebad beim Kader-Überprüfungswettkampf an den Start gegangen. Deutliche Verbesserungen auf der Langbahn (50 Meter) zeigten die beiden jungen Schwimmer der Aalener Sportallianz, Daniil Bachtinov und Johannes Klier.

Über die Vielseitigkeitsstrecke 200 Meter (m) Lagen schwamm der 14-jährige Bachtinov unter drei Minuten (2:55,17). Über 100m Brust schwamm er am Vormittag 1:21,45min – Bestzeit, und am Nachmittag 1:20,23min. Der 50m Brustsprint war am Vormittag nach 36,01 Sekunden (sek) zu Ende und am Nachmittag in 36,12sek . „Zwei gute, stabile Rennen,“ lobte Co-Trainer Miguel Morgado. Auf der langen 200m Brustdistanz schwamm er 3:01,95min. Auch auf den Kraulstrecken fühlt sich Daniil Bachtinov wohl und schwamm die 100m Freistil in 1:08min. Ein Jahr jünger ist Johannes Klier und ebenfalls auf den Brusttrecken unterwegs. „Bei allen Schwimmern merkt man, dass sie noch viel Wettkampferfahrung sammeln müssen,“ fasste Miguel Morgado die Ergebnisse zusammen. Trotzdem erreichte Klier auf allen Strecken Bestzeiten. Über 200m Lagen schlug er nach 3:19min an. Nach 43,42sek war er über 50m Brust wieder am Beckenrand und über 100m Brust schwamm er 1:36min. 3:31min stehen über 200m Brust zu Buche. Auch auf Kraul am Start - 1:16min und 2:46min waren seine Zeiten über die 100m bzw. 200m Strecke.

Der dritte Schwimmer, Tom Gentner steigerte viermal seine Bestleistungen. Zum ersten Mal über 200m Lagen beim Wettkampf gemeldet, schwamm schlug er nach 2:56,59min an. Über 400m Freistil schaffte er eine Bestzeit von 5:13,64min. Die 200m Freistil meisterte er in 2:30min. Gentner macht auch über die Rückenstrecken auf sich aufmerksam und blieb immer nur knapp über seinen Bestleistungen. Vanessa Dambacher trug sich zweimal mit Bestleistungen in die Ergebnislisten ein. Sie steigerte sich auf 2:33,69min über 200m Lagen. Über 100m Schmetterling schwamm die 17-jährige eine Bestzeit von 1:07,81min. Die 50m Schmetterling schmetterte sie in 29,37sek.

Achtmal sprang die 16-jährige Darija Schiele ins Wasser. Auf den kürzeren 50m und 100m Strecken, war sie im Haller Becken unterwegs und zeigte ihre Vielseitigkeit über die Schmetterling-, Rücken- und Freistildistanzen. Sie konnte ihre Zeit über 50m Schmetterling vom Vormittag von 30,50sek am Nachmittag auf 30,25sek steigern und war nur denkbar knapp an der 30 Sekundengrenze vorbeigeschmettert.

Für Carolin Morassi lag bei diesem Wettkampf der Fokus auf sechs Nebenlagenstrecken. Zwei Wettkämpfe, 50m Rücken und 200m Freistil bestritt sie innerhalb von einer Viertelstunde. Über 100m Freistil am Vormittag am Start und am Nachmittags nochmals, schwamm sie nur vier Zehntel an ihrer Bestzeit von 59,17 vorbei.