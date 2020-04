Weitere Todesfälle im Haller Landkreis - Infiziertenzahlen auf der Ostalb zunehmend

Die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigen im Ostalbkreis sowie den Nachbarkreisen. Das haben die Gesundheitsbehörden der Kreise am Mittwoch mitgeteilt.

Der Rems-Murr-Kreis ist weiterhin der am stärksten betroffene Landkreis was die Infiziertenzahlen angeht. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden dort im Kreis in den vergangenen beiden Tagen allerdings nicht gemeldet.

Im Landkreis Schwäbisch Hall sind die aktuellen Infiziertenzahlen am Mittwoch am stärksten angestiegen. Mit 25 hat der Kreis auch die meisten Todesfälle zu beklagen.

Im Landkreis Heidenheim hingegen kamen vergleichsweise wenig Neuinfektionen hinzu - nämlich acht. Dafür meldete der Kreis am Mittwoch ebenfalls drei weitere Tote.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 733 - Anstieg um 39 zum Vortag

Aus Isolation entlassen: 410

Aktive Fälle: 316

† 7 (+1) Anm. d. Red.: Die Zahl in Klammern ist die Differenz zum Vortag

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 578 - Anstieg um 27 zum Wochenende

Genesene Patienten: 226

† 20 (+2)

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 317 - Anstieg um acht zum Vortag

Genesene Patienten: 104

† 15 (+3)

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 252 - Anstieg um 17 zum Vortag

Genesene Patienten: k. A.

† 10 bestätigte Fälle (+1)

In einem Seniorenheim in Harburg sind laut Kreisverwaltung elf Bewohner verstorben, fünf von ihnen seien mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Tests stünden noch aus.

Die Landkreisverwaltung ging in einer früheren Mitteilung davon aus, dass höchstwahrscheinlich alle Bewohner im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben seien. Damit läge die Zahl der Todesfälle im Kreis bei 17.

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 777 - Anstieg um 55 zum Vortag

Genesene Patienten: 295

† 25 (+2)

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 873 - Anstieg um 38 zum Vortag

Genesene Patienten: 235 - Diese Zahl wird laut Verwaltung nur zwei Mal wöchentlich aktualisiert.

† 11 (+0)

Die Corona-Krise hat weiterhin starke Auswirkungen auf das öffentliche Leben, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Die Nachrichtenlage verändert sich schnell. Das sind die aktuellen Meldungen von der Ostalb und aus der Region.

Osterfest mit Kontaktverbot - Familienfest 2.0?

Auch an Ostern gilt in Zeiten der Corona-Pandemie: Kontakte reduzieren. Das verändert das traditionelle Familienfest. Viele Menschen sind zudem verunsichert: Was ist erlaubt, was nicht?

Die wichtigsten Telefonnummern in der Corona-Krise

Optiker haben weiterhin geöffnet

„Wir haben geöffnet.“ Plakate mit dieser Aufschrift an den Schaufenstern von Aalener Geschäften sind in Zeiten der Corona-Pandemie eher selten. Mit solchen machen allerdings Augenoptiker und Hörgeräteakustiker darauf aufmerksam, dass sie als Gesundheitsdienstleister nicht von den Ladenschließungen betroffen sind. Sie sind systemrelevant und zählen zur Grundversorgung der Bürger.

Aalener Tafelladen hat wieder geöffnet

Am Mittwoch hat es in und vor dem Kocherladen wieder zufriedene Gesichter gegeben. Die Kunden freuten sich, dass nach mehr als zwei Wochen Schließung die Tür zur Aalener Tafel wieder geöffnet wurde.

Mahnwache erinnert an Hessentaler Todesmarsch - Auch in Krisen-Zeiten wichtig

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben Josef Baumann, Peter Maile und Volker Lauster-Schulz vom Friedensforum Ellwangen im Privathof des Josefinums der Comboni-Missionare am Dienstagabend mit einer Mahnwache an den Hessentaler Todesmarsch im April vor 75 Jahren erinnert.

Anstehen in Schlangen mit großen Lücken

Wer seinen Lieben vor Ostern noch Pakete oder Ostergrüße zukommen lassen wollte, musste in den vergangenen Tagen mit längeren Wartezeiten rechnen.

Tolle Geste: Statt zu feiern, wird gespendet

Wegen der vielen Hamsterkäufe fehlen den gemeinnützigen Tafeln inzwischen vielfach die Spenden der Supermärkte. Leidtragende sind all jene, die auf günstige Lebensmittel angewiesen sind. In Ellwangen hilft nun die Arnulf Betzold GmbH aus.

