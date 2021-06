Weitere Lockerungen in Aussicht? Inzidenzwert fällt weiter

Die Zahlen sind aktuell auf niedrigem Niveau stabil. Das geht aus dem Lagebericht des Landesgesundheitsamts am Freitag hervor. Demnach hat es gerade einmal zwölf Neuinfektionen gegeben. Der Wert der Gesamtfälle erhöht sich somit auf 15.416 positive Fälle seit März 2020.

Zudem erfreulich: Weiterhin wurden keine Todesfälle registriert. Der Wert stieg zuletzt kontinuierlich an. Seit einigen Tagen bleibt er unverändert bei 395 Todesfällen, die im Zusammenhang mit Covid-19 erfasst worden sind. Innerhalb der vergangenen Woche haben sich im Ostalbkreis 143 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Bleibt es bei diesem Niveau, könnten bereits in der kommenden Woche erneut Lockerungen umgesetzt werden. Am Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 45,5. Bereits am Vortag lag der Wert unterhalb der 50er-Grenze (49,4). Allerdings sind nicht die Zahlen des Landesgesundheitsamts, sondern die des Robert-Koch-Instituts (RKI) für weitere Lockerungen ausschlaggebend.

Auch die aktiven Fälle werden immer weniger. Wie das Landratsamt auf seiner Webseite berichtet, sind derzeit (Stand Donnerstag) 350 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Das sind 26 weniger als am Vortag. Bislang wurden am Kreisimpfzentrum in Aalen 55.991 (+2241) Menschen mit der Erst- sowie 28.801 (+4998)mit der Zweitimpfung versorgt.